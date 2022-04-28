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مبـــاحث خان يونس تُنجز قضية سرقة مبلغ "53 " ألف دولار

28 نيسان / أبريل 2022 12:18

خانيونس- الرأي

أنجزت المباحث العامة - قسم الشرقية بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، شكوى أحد المواطنين من سكان منطقة بني سهيلا، مفادها قيام مجهولين بسرقة مبلغ مالي بقيمة "53" ألف دولار أمريكي من داخل منزله.

وذكرت مباحث الشرقية أنها وفور تلقي الشكوى، تم إجراء كشف ومعاينة داخل مسرح الجريمة وجمع تسجيلات الكاميرات من محيط المكان، وخلال التحقيقات التي استغرقت "24" ساعة عمل متواصلة من التبليغ عن السرقة، تم الاشتباه بالمدعو "م. ر" 22 عاماً.

وأوضحت أنه وبعد ضبطه واستجوابه، اعترف بما نسب إليه، وأقر بتصرفه بالمبلغ خلال سفره أكثر من مرة خلال شهرين من تاريخ اكتشاف الواقعة والتبليغ عنها.

ولفتت مباحث الشرقية إلى أنه تم ضبط جزء من المبلغ المسروق والتحرز عليه، وإحالة المشتبه به وملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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