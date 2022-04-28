شرطة بلدية غزة تضبط "سـارقة" وتُعيد مصاغاً ذهبياً لصاحبه

غزة- الرأي

ضبطت دائرة شرطة البلديات بمحافظة غزة "سارقةً" وأعادت مصاغاً ذهبياً بعد قيامها بسرقته من داخل محلٍ لبيع المجوهرات بمنطقة الشيخ رضوان بمحافظة غزة .

وذكرت شرطة البلديات أنها استجابت "لنداء استغاثة" صاحب محل بيع المجوهرات، وألقت خلاله القبض على السارقة بعد محاولة فرارها، وأعادت المصاغ المسروق لصاحب المحل، لافتةً إلى أنه تم تسليمها إلى مركز شرطة الشيخ رضوان لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها حسب الأصول .

في سياق منفصل، أنقذت عناصر شرطة البلديات بمحافظة غزة طفلةً تبلغ من العمر "4" سنوات من الاختناق خلال تواجدها داخل سيارةٍ مغلقة بمنطقة شارع عمر المختار، يظهر عليها علامات الاختناق والخوف، وذلك خلال انتشار عناصر الشرطة وتنظيمهم للأسواق العامة .

وأوضحت شرطة البلديات، أن السيارة كانت "مُؤمّنة "الأبواب الأمر الذي استدعى فتح باب السيارة وإخراج الطفلة من السيارة لتلتقط أنفاسها بشكل طبيعي بعد مكوثها لمدة أكثر من ساعة داخل السيارة المغلقة بمفردها، مشيرةً إلى أنه تم التحفظ على الطفلة والتعرف على والدها وتسليمها حسب الأصول .