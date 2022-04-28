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ضمن استمرار ثورة الأبنية المدرسية

"التعليم" تضع حجر الأساس لبناء مدرسة جديدة في جباليا

28 نيسان / أبريل 2022 01:02

غزة- الرأي

وضعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة حجر الأساس لبناء مدرسة جديدة في منطقة جباليا تحت اسم مدرسة جباليا الأساسية.

وتأتي المدرسة بتمويل ودعم من مؤسسة الإغاثة التركية ومؤسسة الصناديق الإنسانية في قطر.

وشارك في الحفل وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، والنائب في المجلس التشريعي د. محمد شهاب، ومدير تعليم شمال غزة أ. أشرف حرز الله، وممثل هيئة الإغاثة التركية أ. أشرف جرادة وعدد من المسؤولين والتربويين ووجهاء من المجتمع المحلي.

وأكد ثابت أن خطة بناء مدرسة جديدة هنا في جباليا إنجاز مهم لخدمة شعبنا وأهلنا في منطقة جباليا وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لطلبتنا، لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة في تدشين المدارس في محافظات القطاع.

وتحدث وكيل الوزارة بلغة الأرقام عن أعداد المدارس والطلبة لافتاً إلى أن قطاع غزة بحاجة لبناء 20 مدرسة سنوياً لمواجهة الزيادة الطبيعية بأعداد الطلبة والتقليل من الكثافة الصفية والمدارس التي تعمل فترتين في النهار.

وقدّم ثابت الشكر لهيئة الإغاثة التركية ومؤسسة الصناديق الإنسانية في قطر وجميع من يُساهم في بناء هذه المدرسة وغيرها من الإنشاءات التعليمية.

من جهته أعرب جرادة عن سعادته بالتعاون مع وزارة التعليم في تشييد هذه المدرسة لافتاً إلى أن بناء الصروح العلمية يدعم الحق في التعليم وتلاميذ المدارس ويقود للتنمية والتغيير نحو الأفضل.

وخلال اللقاء ثمّن وجهاء جباليا والمجتمع المحلي هذا التوجه من وزارة التعليم في بناء المدرسة التي ستقدم خدمة كبيرة للعملية التعليمية وللطلبة والأهالي في المنطقة.

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