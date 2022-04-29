"سواعد الشبابي " يطلق مشروع فك الغارمين بالوسطى

غزة-الرأي

أعلن مركز سواعد الشابي، الخميس، عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "فك الغارمين" والذي سيتم من خلاله إخلاء سبيل عدد من الموقوفين والموقوفات على ذمم مالية في المحافظة الوسطى، والذي ينفذه تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر محافظة الوسطى، بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والنائب في المجلس التشريعي الدكتور سالم سلامة، ومدير شرطة المحافظة الوسطى العميد إياد سلمان، ورئيس مركز سواعد الأستاذ محمود أبو صالح، إضافة إلى عدد من الشخصيات الاعتبارية.

بدوره ، أشاد محيسن بمشروع فك الغارمين، مؤكدًا أنه يسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي، ويجسد بشكلًا واضح التكافل والتعاضد المجتمعي بين أبناء الشعب الفلسطيني، مثمنًا الجهود التي يبذلها مركز سواعد الشبابي والبرامج المتنوعة التي ينفذها لخدمة شرائح المجتمع الفلسطيني، والشباب على وجه الخصوص.

وقال محيسن: "سيتم اليوم من خلال هذا المشروع الإفراج عن 200 من الغارمين، بعد استكمال الإجراءات اللازمة، ودفع المبالغ المالية الخاصة بالغارمين لمستحقيها، مما يسهم في إدخال السعادة والسرور على تلك الأسر وجمع شملها مع حلول عيد الفطر السعيد".

وأضاف: "هؤلاء الموقوفين ليسوا نزلاء على قضايا وجرائم، وإنما بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة بسبب الحصار الصهيوني الجائر المفروض منذ (15) عامًا".

