مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول فى شهر مايو

يخوض النجم المصرى محمد صلاح، مواجهات نارية، مع فريقه ليفربول، خلال شهر مايو المقبل، حيث ينافس الفرعون على صراع النقطة الوحيدة للفوز بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للموسم الكروى الحالى 2022، مع فريق مانشستر سيتى متصدر ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز للموسم الحالى.

ويلاحق رفقاء محمد صلاح فى ليفربول الوصيف عبر المطاردة الشرسة من السماوى على اللقب الموسم الحالى، حيث يعتلى مانشستر سيتى صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيده 80 نقطة، فيما يطارده ليفربول فى وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 79 نقطة.



ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتمسك ليفربول بالأمل للفوز بلقب البريميرليج بعد العودة من بعيد واللحاق بمنافسه بعد أن وصل الفارق إلى أكثر من 13 نقطة، وتمكن رفقاء محمد صلاح من الفوز تباعا فى كل المباريات مستغلا تعثر السيتى المتصدر حتى طارده بشكل قوى ومباشر، ويبقى السؤال الأهم هل يخطف ليفربول اللقب من السيتى فى الأمتار الأخيرة؟

مباريات ليفربول المتبقية في شهر مايو

ويتبقى لفريق ليفربول 4 مباريات على النهاية في شهر مايو: توتنهام على ملعبه، أستون فيلا خارج ملعبه، ساوثهامبتون خارج ملعبه، وولفرهامبتون على ملعبه بالترتيب.

مواعد مباريات ليفربول المتبقية

وتأتى مواعيد مباريات ليفربول المتبقية فى الدورى الإنجليزى على النحو التالى:

ليفربول ضد توتنهام هوتسبير..7 مايو

أستون فيلا ضد ليفربول 10 مايو

ساوثهامبتون ضد ليفربول..17 مايو

ليفربول ضد وولفرهامبتون ..22 مايو

بينما يلعب ليفربول مباراة مهمة للغاية، حيث يحل ضيفا على نظيره فياريال الإسباني في إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا يوم 3 مايو، بعدما حسم موقعة الذهاب لصالحه بهدفين دون مقابل.

كما يلعب محمد صلاح نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى يوم 14 مايو المقبل أمام غريمه تشيلسى فى مباراة نارية، حيث يحتضن ملعب ويمبلى فى لندن يوم 14 مايو المقبل المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزى بين فريقى ليفربول وتشيلسى، ومن المنتظر أن تكون المباراة على درجة كبيرة من الندية، حيث التقى الفريقان 3 مرات هذا الموسم، وانتهت جميع المواجهات بالتعادل.