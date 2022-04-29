الصفقات المجانية سلاح برشلونة فى ميركاتو الصيف

بدأ برشلونة الإسباني في الاستعداد للموسم الجديد، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة، ولكن سيكون تحرك إدارة النادى الكتالونى في حدود ضيقة بسبب الأزمة المادية التي ما زال يعانى منها منذ عامين بسبب آثار أزمة فيروس كورونا والمديونيات الكبيرة التي يعانى منها النادى.

ولجأت إدارة الرئيس خوان لابورتا إلى حل الصفقات المجانية، من أجل تعزيز صفوف الفريق الكتالونى، ولكن من خلال ضم صفقات مميزة من أجل تقديم الإضافة للفريق، وليس ضم لاعبين وفقط نظرا لنهاية عقودهم مع أنديتهم.

وبالفعل بدأت إدارة البارسا في حسم الصفقات الجديدة استعدادا للموسم المقبل، والتي ستكون في الغالب مجانية، ولكن بضم لاعبين مميزين في مراكزهم.

ونستعرض في التقرير التالى أبرز الصفقات المجانية المتوقع أن يضمها برشلونة في الميركاتو الصيفى:

1 – فرانك كيسي

سيكون النجم الإيفوارى فرانك كيسي لاعب خط وسط ميلان الإيطالي أبرز الأسماء المتوقع أن يضمها برشلونة خلال الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر، بعد فشل توصله لإتفاق مع إدارة ناديه لتجديد العقد، متفوقا على كل من يوفنتوس، باريس سان جيرمان وتوتنهام الذين كانوا يرغبون في ضم اللاعب أيضا.

2 – أندرياس كريستنسن

كشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن المدافع الدنماركى لفريق تشيلسي الإنجليزي، سيكون أول صفقات برشلونة في الموسم المقبل، بعد رفضه تجديد عقده مع البلوز، حيث يرغب تشافى هيرنانديز المدير الفني للبارسا في تدعيم خط الدفاع بلاعبين جدد.

3 – نصير مزراوى

يسعى برشلونة بقوة لضم الظهير الأيمن المغربي في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي أياكس الهولندي، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه، والتي لفتت أنظار عمالقة أندية أوروبا إليه.

4 – سيزار أزبيليكويتا

يعد قائد تشيلسي هدفا آخر لبرشلونة في الميركاتو الصيفى، خاصة وأن عقده مع البلوز ينتهى في شهر يونيو المقبل، ويرغب البارسا في الاستفادة بخبراته الكبيرة التي أكتسبها خلال تواجده مع العملاق الإنجليزي.