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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تحذير عاجل بشأن "جوجل كروم

29 نيسان / أبريل 2022 09:27

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حذر عملاق محركات البحث فى الإنترنت "جوجل"، مليارات المستخدمين الذين يستعملون المتصفح "جوجل كروم"، من أن الأخير تعرض للاختراق من طرف قراصنة الإنترنت، وفقا لتقرير RT .

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اكتشف "جوجل" 30 ثغرة أمنية جديدة في المتصفح "غوغل كروم"، من بينها 7 تهديدات تمثل خطرا كبيرا على المستخدمين.

وقال "جوجل" إنه يسعى إلى إصدار تحديث في الأيام المقبلة لمعالجة الثغرات الأمنية، التي تؤثر على مستخدمي أنظمة التشغيل "ويندوز"، و"ماك أو أس"، و"لينكس وليس من الواضح من هي الجهة التي تقف وراء الاختراق، وما إذا كان أمن المستخدمين تعرض للخطر.

وقال "جوجل" إنه لن يكشف مزيدا من التفاصيل حول الاختراق الأمني، حتى يتم إصلاح العيوب بالنسبة إلى غالبية المستخدمين.

ويمكن للمستخدمين تحديث المتصفح يدويا من خلال الإعدادات، لكن المتصفح "جوجل كروم" سيجري تحديثه تلقائيا خلال الأيام المقبلة.

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