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شرطة الوسطى تنهي ملفات 150 غارمًا

29 نيسان / أبريل 2022 02:43

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غزة-الرأي

أنهت شرطة محافظة الوسطى، الخميس، ملفات 150 موقوفًا من الغارمين على ذمم مالية في نظاراتها، بعد دفع الحقوق المالية لأصحابها، بتبرع من أهل الخير في سلطنة عمان وبالتعاون مع مركز سواعد الشبابي وبإشراف الهيئة العامة للشباب والثقافة.

وأكد مدير شرطة الوسطى العميد إياد سلمان أن مبادرة فكاك الغارمين جاءت لإدخال الفرح والسرور على الموقوفين من أصحاب الذمم المالية وذويهم، في شهر رمضان المبارك، وقرب حلول عيد الفطر السعيد.

وأوضح أن شرطة محافظة الوسطى أجرت إحصاء للموقوفين في كافة النظارات، وقيمة الذمم المالية عليهم، للعمل على تخليص أكبر عدد من الموقوفين وإنهاء قضاياهم وسداد مديونياتهم".

وقدم العميد سلمان شكره للمؤسسات الخيرية، وفاعلي الخير لدعمهم أبناء الشعب الفلسطيني وتفريج كرباتهم.

بدوره، أكد النائب في المجلس التشريعي د. سالم سلامة أن هذه المشاريع تساهم في الحفاظ على النسيج المجتمعي، والتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

من جهته ، أوضح مدير مركز سواعد الشبابي أ. محمود أبو صالح أن المركز يعمل بكل الوسائل لمساعدة المواطنين في قطاع غزة عبر التواصل مع المؤسسات المحلية والدولية وفاعلي الخير من الدول العربية والإسلامية.

جدير بالذكر أن شرطة محافظة الوسطى وبمتابعة من مفتش النظارات بالمحافظة مقدم فهد نوفل تعمل على التواصل المستمر مع الجمعيات والمؤسسات ذات الاختصاص وتقديم كافة التسهيلات والبيانات اللازمة لهم لمساعدة الموقوفين والتخفيف عنهم.

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