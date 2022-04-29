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"هنية" يستقبل وفود الرياضيين والشخصيات المهنئه بعودته للوطن

29 نيسان / أبريل 2022 02:46

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غزة-الرأي

استقبل عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عشرات الوفود التي قدمت إلى منزله مهنئة بسلامة العودة إلى أرض الوطن، بعد جولة خارجية تكللت بالنجاح والإنجازات للرياضة الفلسطينية.
وكان على رأس هذه الوفود المجلس الأعلى للشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية والأندية وقدامى الرياضيين والإعلاميين وأهالي مخيم الشاطئ والشخصيات الرسمية والشرطة والإدارة العامة للمرور.
وعبر هنية عن تقديره لكل الوفود المهنئة، وحضورها في كافة المناسبات ، مؤكدا أن جولته حققت الكثير من النتائج الإيجابية التي ستثمر في أقرب وقت ممكن لصالح تطوير الرياضة الفلسطينية.
 

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