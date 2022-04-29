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"هنية" يضع "الدعاليس" في صورة نتائج جولته الخارجية

29 نيسان / أبريل 2022 02:54

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غزة-الرأي

قدم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، صورة مفصلة عن نتائج جولته الخارجية التي شملت قطر وتركيا ولبنان وتونس، وذلك خلال لقاءه مع عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي، .
واستعرض هنية نجاح الجولة في تحقيق عدة إنجازات سواء في مجال تطوير البنية التحية الرياضية، أو مجال دعم الشباب من خلال برامج التشغيل، كما تناول أهمية اللقاءات التي جمعته مع الشخصيات الرسمية ووزراء الشباب والرياضة، ووضعهم في حقيقة معاناة الشباب الفلسطيني جراء الحصار والعدوان الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي.
بدوره ،أشاد الدعليس بنجاح جولة هنية وتحقيق نتائج إيجابية لصالح الرياضة والشباب، وتمنى التوفيق للمجلس الأعلى في تقديم المزيد من المشاريع والبرامج الحيوية، كما أكد وقوف متابعة العمل الحكومي إلى جانب القطاع الرياضي ومساندته، ووجه التهنئة للأسرة الرياضية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
 

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