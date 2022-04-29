بلدية غزة تشرع بتمديد خط مياه جديد في حي الزيتون

غزة-الرأي

شرعت بلدية غزة بتمديد خط مياه جديد في شارع " البدوي" شمال محطة الحداد للوقود بحي الزيتون جنوب شرق المدينة، وذلك ضمن جهودها في تطوير وإعادة تأهيل شبكات المياه في المدينة لتلبية حاجة المواطنين.

واكد رئيس قسم التشغيل والتوزيع في دائرة المياه بالبلدية م. حسن زيارة، بأن طواقم البلدية شرعت بتمديد خط بطول 120 مترًا وبقطر 2 أنش من نوع ( PE ) على طول شارع البدوي.

وأوضح م. زيارة أن الهدف من تمديد الخط الجديد هو تلبية حاجة سكان الشارع من المياه؛ واستجابةً لشكاوى السكان المتكررة ولاسيما في فصل الصيف، حيث أن الخط القديم مصنوع من الحديد ويعاني من الصدأ ولا يكفي لسد احتياجات الشارع.

وتجري بلدية غزة أعمال مماثلة في مناطق عديدة تعاني من شح المياه في فصل الصيف ضمن جهود البلدية في الاستعداد لاستقبال فصل الصيف وتوفير كميات كافية من المياه لبيوت المواطنين.

