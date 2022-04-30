ليفربول يواجه نيوكاسل يونايتد فى "عز الضهر " بالدوري الإنجليزي

يستضيف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، في المباراة التي تجمعهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض ليفربول مباراة اليوم منتشيا بفوزه على فياريال 2-صفر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يرغب الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب للفوز أمام نيوكاسل لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.

ومن المحتمل أن ينتقل الصراع المحلي بين ليفربول ومان سيتي إلى المسابقة الأوروبية الكبرى في حال تخطى سيتي منافسه ريال مدريد وكذلك ليفربول في حال عبوره فياريال.

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة من 33 مباراة، من 24 فوز و7 تعادلات وخسارتين فقط، بينما يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز التاسع برصيد 43 نقطة من 34 مباراة من خلال 11 فوز و10 تعادلات و13 خسارة.

وتعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول هي الأولي لكلوب بعد تجديد عقده مع إدارة الريدز حتى 2026، ليواصل استكمال رحلته المليئة بالانجازات، حيث إنه أعاد الفريق إلى الظفر بالألقاب من جديد بعد أن نجح معه فى حصد لقب الدوربي الإنجليزي نسخة 2019-2020، عقب غياب دام 30 عامًا مع جيل ذهبي بقيادة النجم المصري محمد صلاح ومعه كوكبة كبيرة من النجوم مثل البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك.

كما حصد ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، العديد من الألقاب على رأسها دوري أبطال أوروبا، نسخة 2018-2019، كما بلغ المباراة النهائية من المسابقة القارية في الموسم الذي سبقه، قبل الخروج على يد ريال مدريد فى المباراة الشهير التي تعرض فيها محمد صلاح للإصابة فى الكتف بعد التدخل العنيف من الإسباني راموس مدافع الملكي وقتها، ثم حصل على السوبر الأوروبي، وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس العالم للأندية.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المختص في الأرقام والإحصائيات، فقد خاض ليفربول مع كلوب 371 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 232 فوزا وخسر 62 وتعادل 77 مرة، وسجل الفريق في ولايته 822 هدفا واستقبل مرماه 405.

بينما يخوض محمد صلاح المباراة بمعنويات معنوية مرتفعة بعد حصده جائزة لاعب العالم المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليز، وذلك للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن حصدها عام 2018 في موسمه الخرافي مع الريدز.

وحصل محمد صلاح على 48 في المائة من الأصوات متفوقًا على نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، وكذلك نجم وست هام يونايتد ديكلان رايس، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث في الاستطلاع، ليحقق الجائزة للمرة الثانية في مسيرته.

ومن المقرر أن يتسلم محمد صلاح جائزته في حفل عشاء أفضل لاعب كرة قدم يوم 5 مايو المقبل، حسب ما هو مقرر من رابطة الكتاب الإنجليز.

ويرغب صلاح في زيادة غلته التهديفية بالدوري الإنجليزي خلال مباراة نيوكاسل، ليبتعد أكثر بصدارة الهدافين التى يتربع على عرشها برصيد 22 هدفا.

وفي بقية مباريات اليوم السبت بالدوري الإنجليزي، يلعب أستون فيلا مع نورويتش سيتي، وساوثامبتون مع كريستال بالاس، وواتفورد مع بيرنلي، ووولفرهامبتون مع برايتون، ومانشستر سيتي مع ليدز يونايتد.