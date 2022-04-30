وكالة الرأي الفلسطينية نصائح غذائية في أول أيام العيد وكالة الرأي الفلسطينية أضف هذه الأطعمة إلى غذائك فى العيد لصحة جيدة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن مهاجم الوطني بعد احتجازه 10 ساعات وكالة الرأي الفلسطينية الأسيران عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية راموس: أريد العودة إلى أفضل مستوياتى الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 120 وكالة الرأي الفلسطينية مقتل حارس أمن اسرائيلي بعملية إطلاق نار في سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد اسير محرر برصاص الاحتلال شرق قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية " الطقس "ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
أخبار » الرياضة و الملاعب

راموس: أريد العودة إلى أفضل مستوياتى الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان

30 نيسان / أبريل 2022 08:52

11
11

تحدث الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق باريس سان جيرمان عن التعادل القاتل الذي خطفه ستراسبورج بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب "المينو"، فى افتتاح منافسات الجولة رقم 35 من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2021 - 2022.

وقال سيرجيو راموس في تصريحات عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة، كنا متفوقين في النتيجة ثم عادوا، أردنا الاحتفاظ بالكرة ولكنهم خلقوا العديد من الفرص، لم نتحكم بالنتيجة بطريقة جيدة، كان من الممكن ان ننهي الامور لصالحنا".

أضاف راموس: "أنا سعيد لأنني أشارك، أريد ان أستعيد عافيتي للمشاركة لأكبر مدة ممكنه، على أن أجهز نفسي للفترة المقبلة للمشاركة باستمرار وهذا لا يأتي الا بالانضباط داخل وخارج الميدان".

أوشح راموس: "أريد العودة الى أفضل مستوى لي الموسم المقبل، المفتاح هو العمل المتواصل".

سجل أهداف اللقاء كل من كيليان مبابي (هدفين)، وأشرف حكيمي في الدقائق 23، 64، و68 على التوالي لصالح فريق باريس سان جيرمان، بينما أحرز كل من كفين جاميرو، وماركو فيراتي (في مرماه)، وأنتوني كاسي في الدقائق 2، 75، و92 على التوالي.

وقاد الثلاثي الناري ليونيل ميسي، نيمار وكيليان مبابي هجوم فريق باريس سان جيرمان فى مباراة الليلة.

وتوج سان جيرمان بشكل رسمي قبل انتهاء المسابقة بـ4 جولات بلقب الدوري الفرنسي، للمرة العاشرة فى تاريخه، كأكثر الأندية تتويجا باللقب مع سانت إيتيان، بعد تعادله فى الجولة الماضية مع فريق لانس بنتيجة 1 - 1.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب المسابقة برصيد 79 نقطة، بينما يحتل ستراسبورج المركز الخامس برصيد 57 نقطة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟