راموس: أريد العودة إلى أفضل مستوياتى الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان

تحدث الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق باريس سان جيرمان عن التعادل القاتل الذي خطفه ستراسبورج بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب "المينو"، فى افتتاح منافسات الجولة رقم 35 من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2021 - 2022.

وقال سيرجيو راموس في تصريحات عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة، كنا متفوقين في النتيجة ثم عادوا، أردنا الاحتفاظ بالكرة ولكنهم خلقوا العديد من الفرص، لم نتحكم بالنتيجة بطريقة جيدة، كان من الممكن ان ننهي الامور لصالحنا".

أضاف راموس: "أنا سعيد لأنني أشارك، أريد ان أستعيد عافيتي للمشاركة لأكبر مدة ممكنه، على أن أجهز نفسي للفترة المقبلة للمشاركة باستمرار وهذا لا يأتي الا بالانضباط داخل وخارج الميدان".

أوشح راموس: "أريد العودة الى أفضل مستوى لي الموسم المقبل، المفتاح هو العمل المتواصل".

سجل أهداف اللقاء كل من كيليان مبابي (هدفين)، وأشرف حكيمي في الدقائق 23، 64، و68 على التوالي لصالح فريق باريس سان جيرمان، بينما أحرز كل من كفين جاميرو، وماركو فيراتي (في مرماه)، وأنتوني كاسي في الدقائق 2، 75، و92 على التوالي.

وقاد الثلاثي الناري ليونيل ميسي، نيمار وكيليان مبابي هجوم فريق باريس سان جيرمان فى مباراة الليلة.

وتوج سان جيرمان بشكل رسمي قبل انتهاء المسابقة بـ4 جولات بلقب الدوري الفرنسي، للمرة العاشرة فى تاريخه، كأكثر الأندية تتويجا باللقب مع سانت إيتيان، بعد تعادله فى الجولة الماضية مع فريق لانس بنتيجة 1 - 1.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب المسابقة برصيد 79 نقطة، بينما يحتل ستراسبورج المركز الخامس برصيد 57 نقطة.