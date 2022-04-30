كيفية إخراج المياه من منفذ الشحن بهاتفك أو الكمبيوتر



تتمتع معظم الهواتف الذكية المتطورة بدرجة معينة من مقاومة الماء، ويمكن حتى غمر أحدث إصدارات أيفون حتى عمق ستة أمتار. لكن المكونات الداخلية لا تزال حساسة للماء، وستتعطل إذا كانت شديدة الرطوبة، وإذا وصل الماء في منفذ الشحن بهاتفك أو الكمبيوتر المحمول أو وحدة التحكم في الألعاب أو أي جهاز آخر، فستحتاج إلى إخراجها بسرعة.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قد يبدو التعامل مع هذا الأمر بسيطًا جدًا، فأفضل طريقة لتنظيف المياه من منفذ الشحن هي تركها تجف.



اترك الجهاز في منطقة جيدة التهوية أي غرفة يدور فيها الهواء بنشاط، واترك منفذ الشحن مكشوفًا، فإذا كان ذلك ممكنًا، اتركه مع توجيه منفذ الشحن لأسفل حتى تساعده على التخلص من الماء.



اترك جهازك يجف لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم عد وتحقق من المنفذ، وإذا كان لا يزال بإمكانك إحساس الرطوبة بالداخل، أو إذا كان الجهاز لا يزال يعطيك خطأ "اكتشاف السائل"، فأنت بحاجة إلى الاستمرار في الانتظار.



إذا كان جهازك صغيرًا بما يكفي لإمساكه بيد واحدة، فحاول الضغط عليه برفق على راحة يدك مع توجيه منفذ الشحن لأسفل، هذا يمكن أن يساعد في التخلص من الماء الزائد.

ما الذي يجب تجنبه عند إخراج الماء من منفذ الشحن؟

- لا تدخل أي أجسام غريبة في منفذ الشحن، مثل قطعة قطن أو منشفة ورقية، لا يؤدي هذا فقط إلى دفع الرطوبة إلى عمق جهازك، ولكن إذا لم تكن حريصًا، فقد ينتهي بك الأمر إلى خدش المكونات الداخلية.

- استخدام مجفف شعر لقصف الجهاز بهواء ساخن، ولكن هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة جهازك وحتى تشويه المعدن داخل منفذ الشحن.