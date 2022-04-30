"هنية" يكرم أبطال الكأس وأندية بطولة الياسين

غزة-الرأي

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الأندية أبطال الكأس في كرة السلة واليد والطائرة وتنس الطاولة، والأندية التي شاركت في بطولة الياسين الرمضانية بالإضافة لمنحة مالية شملت عدة جهات رياضية وشبابية فاعلة، بلغت قيمتها الإجمالية (350.000) شيكل، في حفل مركزي أقيم مساء اليوم الجمعة في استاد فلسطين الرياضي.

حضر الحفل إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وكل جابر عياش مستشار المجلس الاعلى، والمدراء العامون في المجلس، ورؤساء وممثلي الأندية والاتحادات الرياضية، وجمعية قدامى الرياضيين، ومنتدى الرواد واتحاد الإعلام الرياضي، وملتقى حكام كرة القدم.

ورحب عبد السلام هنية بالحضور وهنا الأسرة الرياضية بقرب حلول عيد الفطر السعيد، وأشاد بالمنظومة الرياضية وما تقدمه من عمل متواصل من أجل الحفاظ على انتظام النشاط الرياضي، وتطرق إلى جولته الخارجية قائلا:" نجحنا في نقل الصورة الحقيقية عن رياضتنا وشبابنا، وحصلنا على تضامن وثقة جميع الشخصيات الرسمية التي التقينا بها، وسيكون مردود هذه الزيارة لصالح تطوير رياضتنا".

بعد ذلك جرت مراسم التكريم وتسليم المكافآت المالية التي شملت:

نادي خدمات المغازي بطل كأس المرحوم عبد الله الكرنز لكرة السلة، نادي خدمات النصيرات بطل كأس المرحوم عون الصواف لكرة اليد، نادي الصداقة بطل كأس المرحوم خالد أبو القمصان لكرة الطائرة، نادي المجمع الإسلامي بطل كأس المرحوم سالم الشرفا لكرة الطاولة.

ومنحة أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة: خدمات البريج، خدمات المغازي، غزة الرياضي، شباب البريج ، شباب المغازي، خدمات رفح.

وتكريم الأندية التي شاركت في بطولة الياسين الرمضانية لكرة القدم وبطل البطولة نادي شباب خانيونس، والوصيف المجمع الإسلامي، ومكافأة المركز الثالث في بطولة القدس والكرامة لكرة القدم نادي شباب رفح، ومنحة مالية لاتحاد الإعلام الرياضي، والمنحة المالية لتطوير مركز حضارة، ولدائرة الشباب، ولنادي اتحاد الشرطة، ولجمعية قدامى الرياضيين، ولمنتدى رواد الحركة الرياضية.

