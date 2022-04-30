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الزراعة تنفذ جولات استكشافية لموسم زراعة البطيخ

30 نيسان / أبريل 2022 10:32

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غزة-الرأي

نظمت الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين مع دوائر الارشاد بمحافظات غزة سلسلة من الجولات الإرشادية لمحصول البطيخ في جميع المناطق، وذلك لتقديم الخدمات والارشادات اللازمه ولحصر المساحات المزروعة وتقدير كميات الإنتاج .
وكثف فريق العمل في دائرة الخضار من الزيارات الارشادية للمشاتل الزراعية، وخاصة التي تعمل علي تطعيم أشتال البطيخ من أجل الإطلاع علي عملها، وحصر الاشتال المطعمة وغير المطعم من البطيخ، وذلك لمعرفة ما تم زراعته ومعرفة المتبقي في المشاتل للزراعة خلال الأيام المقبلة.
وقدم مهندسو الزراعة مجموعة من الارشادات الهامة لمكافحة الأمراض والآفات التي تصيب محاصيل المزارعين،مؤكدين بأن هناك مساحات جيدة من محصول البطيخ المطعم وغير المطعم في محافظات القطاع كافة،الأمر الذي يبشر بموسم جيد و انتاج وفير.
 

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