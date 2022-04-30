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الحكم المحلي تشارك في صلح عشائري بين عائلتين في غزة

30 نيسان / أبريل 2022 11:27

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غزة-الرأي

شهدت منطقة تل الهوا في مسجد إحياء السنة انعقاد جلسة الصلح والتراضي لإنهاء خلاف بين عائلة دغمش طرف أول وعائلة شرف طرف ثاني حيث تم الاتفاق على الصلح بين العائلتين وذلك بمشاركة وزارة الحكم المحلي وذلك بعد جلسات استمرت لعدة أيام.
وكان من الوزارة مسؤول دائرة شؤون المخاتير أ.عفيف عروق ،بحضور شخصيات من رجال الإصلاح والمخاتير و رجال الأعمال.
بدوره، قال الشيخ الداعية على الغفري :" احتراما وتقديراً لعائلة دغمش أرفع القبعه وأنحني إحتراما وتقديرا لهذه العائله الكريمه المسامحه عائلة دغمش من أوائل العائلات الفلسطينيه التي قدمت الشهداء والجرحى والأسرى.
وعليه يعلن أبومحمد دغمش ولي الدم للطفلة ريتال آمين دغمش العفو والتسامح عن آل شرف على إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة الطفلة ريتال أمين دغمش.
وأشار إلى أن العفو والتسامح ليس بجديد على هذه العائله الكريمه المشهود لها بالكرم والشهامة والرجوله.
وتابع:" وبإسمي وباسم جميع من شارك بهذا الصلح العشائري نتقدم بالشكر والتقدير للاخوه آل دغمش على كرمهم ومسامحتهم وبالصفح والعفو.
 

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