وكالة الرأي الفلسطينية الموساد يُحبط محاولة إيرانية لاغتيال دبلوماسي “إسرائيلي” وكالة الرأي الفلسطينية الحية يُشيد بفعاليات يوم القدس العالمي وخطابات القادة خلالها وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: استمرار الاجواء الخماسينية الحارة والمغبرة وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة الزيتون يُنهي خلافاً مالياً بقيمة "7500" دولار وكالة الرأي الفلسطينية صلاح: نُثمِن كَافة الجُهودِ الخَيرية التي تَخدمُ أبْناءِ شَعبِنا وكالة الرأي الفلسطينية نقابات العمال: أوضاع عمال غزة باتت على صفيح ساخن وكالة الرأي الفلسطينية أبو حمزة: عملية «أرئيل» هدية من الشعب الفلسطيني لكل الأحرار وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شقيقين في هجوم للمستوطنين جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية فصائل فلسطينية تنعي الشهيد يحيى عدوان بقلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": وفاة و28 إصابة في 70 حادث سير الأسبوع الماضي
أخبار » الأخبار الحكومية

صلاح: نُثمِن كَافة الجُهودِ الخَيرية التي تَخدمُ أبْناءِ شَعبِنا

30 نيسان / أبريل 2022 04:23

279300055_363477105809677_5773051447725313863_n
279300055_363477105809677_5773051447725313863_n

غزة- الرأي:

ثمًن مُدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح جُهود كَافةِ المُؤسساتِ الخَيرية التي عَملَتْ خِلال شَهرِ رَمضان الفَضيلْ عَلى خِدمةِ أبناءِ شَعبِنا لاسِيما فِئة الغَارمين.

وقال اللواء صلاح:" نَسعى مع كَافةِ الجهاتِ المَعنية بِحل قَضايا الغَارمين بِمَا يَحفظُ حُقوق الجَميعْ وِفقاً للقَانون".

وأكّدَ اللواء صلاح أنّ الشرطة قَدمتْ كَافة التَسهيلات أمَام فَاعلي الخَير والمُؤسساتِ الخَيرية في مَراكزِ الشُرطة للتخفيفِ عَنْ أبناءِ شَعبِنا وإنهاءِ قَضايا الغَارمين مُتَمَنياً ألّا يكون في نَظاراتِ الشرطة أي مَوقوفْ على ذمةٍ مَالية.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟