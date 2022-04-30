صلاح: نُثمِن كَافة الجُهودِ الخَيرية التي تَخدمُ أبْناءِ شَعبِنا

غزة- الرأي:

ثمًن مُدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح جُهود كَافةِ المُؤسساتِ الخَيرية التي عَملَتْ خِلال شَهرِ رَمضان الفَضيلْ عَلى خِدمةِ أبناءِ شَعبِنا لاسِيما فِئة الغَارمين.

وقال اللواء صلاح:" نَسعى مع كَافةِ الجهاتِ المَعنية بِحل قَضايا الغَارمين بِمَا يَحفظُ حُقوق الجَميعْ وِفقاً للقَانون".

وأكّدَ اللواء صلاح أنّ الشرطة قَدمتْ كَافة التَسهيلات أمَام فَاعلي الخَير والمُؤسساتِ الخَيرية في مَراكزِ الشُرطة للتخفيفِ عَنْ أبناءِ شَعبِنا وإنهاءِ قَضايا الغَارمين مُتَمَنياً ألّا يكون في نَظاراتِ الشرطة أي مَوقوفْ على ذمةٍ مَالية.

