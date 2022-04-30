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مركز شرطة الزيتون يُنهي خلافاً مالياً بقيمة "7500" دولار

30 نيسان / أبريل 2022 04:31

غزة- الرأي:

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة الزيتون بمحافظة غزة خلافاً مالياً على "ثمن سيارة" بعد تلقيه شكوى من أحد المواطنين بعدم استيفاء الشروط المتفق عليها بين الطرفين، حيث تبلغ قيمتها "7500" دولار أمريكي.

وأوضح المقدم حقوقي علاء جندية أنه وبعد حضور المشتكى للمركز لتقديم شكوى تم التواصل مع المشكو ضده، لافتاً إلى أنه وبعد عقد عدة جلسات بينهم، تم التوصل إلى حلٍ مرضي للطرفين على أن يقوم المشكو ضده باستلام السيارة وإرجاع المبلغ للمشتكى.

وأشار المقدم جندية إلى أنه تم إحضار المبلغ من قبل المشكو ضده وتسليمه للمشتكى وإنهاء ملف القضية والتنازل عن الشكوى حسب الأصول.
 

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