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بلدية خان يونس تتلف 4.5 طن أغذية رمضانية فاسدة

30 نيسان / أبريل 2022 05:23

بلدية خان يونس تتلف 4.5 طن أغذية رمضانية فاسدة
بلدية خان يونس تتلف 4.5 طن أغذية رمضانية فاسدة

غزة- الرأي:

أعلنت بلدية خان يونس، أن لجنة الرقابة الغذائية قد صادرت وأتلفت ما يزيد عن (4.5) طن أغذية تموينية ومواد استهلاكية رمضانية فاسدة كانت تروج في أسواق المدينة على أساس أنها سليمة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة على مدار الساعة لتجنيب المواطنين المخاطر الصحية الوشيكة.

وذكر مُسير دائرة الصحة والبيئة بالبلدية م. عمر مطر أن الكميات المضبوطة من الأغذية الفاسدة تم جمعها وإتلافها منذ بداية شهر رمضان الكريم والتي تبين أنها منتهية الصلاحية بعد ظهور علامات الفساد والتلف، مؤكداً على أهمية تلك الحملات من قبل فريق اللجنة والتي تضم مفتشي قسم الصحة العامة بالبلدية، ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، ومفتشي وزارة الاقتصاد الوطني، ومباحث التموين وبمشاركة شرطة البلديات لمنع الإتجار بالأغذية الفاسدة.

وبين م. مطر أن اللجنة كثفت نشاطاتها وحملاتها الميدانية على مدار الساعة وتم تقسيم العمل الميداني إلى مجموعات وورديات صباحية ومسائية بهدف كشف الأغذية الفاسدة التي يتم ترويجها من قبل بعض التجار في الأسواق، وللحفاظ على صحة الصائمين ومنع استغلال حاجة المواطنين في التزود بالأغذية والمأكولات خلال هذا الشهر الفضيل.

وأوضح أن البلدية دائمة السعي نحو تفعيل مختلف خدماتها لا سيما المتعلقة بصحة وسلامة المواطنين من خلال استمرار الحملات للكشف عن البضاعة الفاسدة، مشيراً إلى أنها لن تتهاون في تقديم المخالفين للأنظمة الصحية والمستخفين بسلامة المواطنين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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