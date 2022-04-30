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بلدية النصيرات تُعِد خطة النظافة ليلة عيد الفطر السعيد

30 نيسان / أبريل 2022 05:27

بلدية النصيرات تُعِد خطة النظافة ليلة عيد الفطر السعيد
بلدية النصيرات تُعِد خطة النظافة ليلة عيد الفطر السعيد

غزة- الرأي:

عقدت دائرة الصحة والبيئة في بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، اجتماعا لها لتجهيز خطة نظافة شوارع وأحياء النصيرات ليلة عيد الفطر وطيلة أيام العيد، وذلك بهدف الحفاظ على الوضع البيئي والصحي ومنع تكدس النفايات في الشوارع.

وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة م. علي الهباش، أن الاجتماع تناول مناقشة آليات العمل والاتفاق على خطة النظافة لشوارع النصيرات، وخاصة المناطق التي تشهد كثافة كالأسواق وأماكن انتشار البسطات.

وأكد على ان طواقم صناع الجمال قد بذلت جهدا كبيرا منذ بداية شهر رمضان وحتى العشر الأواخر من رمضان التي شهدت جهدا مضاعفا في العمل، موجها لهم عبارات الشكر والتقدير على أدائهم وبذلهم وجهدهم الكبير.

وأشار الهباش إلى أن كافة آليات البلدية وصناع الجمال سيبدؤون مساء ليلة العيد في أعمال جمع النفايات من الأسواق والشوارع العامة، حفاظا على المظهر الجمالي.

ودعا الهباش أصحاب المحال التجارية والبسطات إلى التعاون مع طواقم البلدية العاملة في التخلص من النفايات، ومنع تكدسها في الشوارع.
 

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