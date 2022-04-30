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خلال أقل من 8 ساعات من حدوث الواقعة

المباحث تُنجز قضية سطو ومحاولة "قتل لمواطنة" بمنزلها

30 نيسان / أبريل 2022 05:33

غزة- الرأي:

أنجزت المباحث العامة – قسم المدينة بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة شكوى المواطنة "ف.ش" 62 عاماً، والتي مفادها قيام مجهول بالسطو على منزلها ومحاولة قتلها وسرقة مبلغ مالي وجهاز جوال .

وأكدت المباحث:" أنها شرعت بإجراءات بالبحث والتحري ومتابعة كاميرات المراقبة، حيث تم الاشتباه بالمدعو "س.ع" 25 عاماً، وبضبطه واستجوابه وبمواجهته بالأدلة والقرائن، أقرا بقيامه بالواقعة وأنه حاول قتلها بعدما قام بسرقة منزلها".

وذكرت، أنه تم ضبط المسروقات والآلة الحادة "سكين" المستخدمة في الواقعة داخل منزلها، حيث تم ضبطها وتحريزها حسب الأصول.

ولفتت مباحث خانيونس إلى أنه تم تدوين أقوال المشتبه به وإحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.
 

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