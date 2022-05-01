الإعلام الحكومي يصدر بيانا في يوم العمال العالمي

بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة:



نتوجه بالتحية والتقدير في يوم العمال لشعبنا الفلسطيني بعماله وعاملاته الذين يواجهون صلف الظروف بثبات وبجد واجتهاد ويلوذون بأنفسهم وعائلاتهم من مد يد الطلب إلى مد اليد بالعمل رغم ندرته وقلة مردوده المادي بسبب جملة من الظروف أولها الاحتلال واستمرار الحصار الجائر الذي تجاوز خمسة عشر عاما، ناهيك عن استمرار الظروف الاستثنائية والقاسية بسبب انتشار الوباء العالمي لفايروس "كورونا" وتبعاته، وصولا لتبعات الحرب الروسية الأوكرانية وما ألحقه من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية على جميع الأصعدة.



في هذا اليوم الأول من أيار، يوم العمال العالمي نستذكر التضحيات العمالية ضد كل أشكال الاستبداد والاستغلال والظلم، الذي يشكل رمزا للتحرر من نير الظلم وعبودية الإنسان للإنسان، ومحاولة لإنصاف الطبقة العمالية التي اكتوت بألوان الذل والطغيان ردحا من الزمن، وهو أمر ليس ببعيد عن واقعنا الفلسطيني ونضالنا لتحقيق حريتنا وأهدافنا وثوابتنا الوطنية.



يأتي هذا اليوم ومازالت تتفاقم معاناة عمالنا من الواقع المركب بفعل الاحتلال والحصار وما يرتبط بذلك من صنوف القهر والظلم والحياة القاسية في سبيل كسب لقمة العيش بشرف ورفعة وكرامة لهم ولعائلاتهم.



فبرغم دورهم في البناء الوطني ومساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية، ما زال عمالنا الأضعف في المعادلة الاقتصادية وهم بحاجة للدعم والمساندة في هذه الظروف الصعبة لتعزيز صمودهم في مواجهة الأزمات وانعكاساتها على حياتهم الأسرية وعدم مقدرتهم على تلبية متطلبات الحياة واحتياجاتهم الأساسية.



وعليه، إننا في المكتب الإعلامي الحكومي نؤكد أننا لم ولن نألوا جهدا في سبيل نقل معاناة عمالنا البواسل لتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية الجمة التي يرزحون في ظلها بفعل إجراءات الاحتلال القمعية وأشكال الحصار السياسي والاقتصادي الذي فُرض علينا دون أي وازع من إنسانية أو ضمير.



وفي هذا الإطار نطالب بتسليط وسائل الاعلام المحلية والدولية الضوء على معاناة هذه الفئة والإسهام في إيجاد حلول لها ورفع الظلم عنها.



كما ندعو لتوفير الدعم المادي والمعنوي لهذه الطبقة من خلال برامج التشغيل المؤقت، والتوسع في قطاع التدريب المهني، والبدء في تطبيق الحد الأدنى من الأجور، وتعزيز بيئة عمل لائقة صحية وآمنة مستدامة من خلال تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.



المكتب الإعلامي الحكومي

1 مايو 2022م