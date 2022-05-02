قيادة شرطة غزة تُكرم أبناء شهداء عناصرها بمناسبة العيد

غزة- الرأي

احتفت قيادة الشرطة في غزة ممثلةً باللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة ومساعديه، بعيد الفطر بُعيد أداء صلاة العيد صباح الأحد بمدينة عرفات للشرطة بمشاركة أطفال وذوي شهداء الشرطة.

وقال اللواء صلاح إن قيادة الشرطة ستبقى وفية لدماء الشهداء الأكرم منا جميعاً، مستذكراً تضحياتهم في أداء واجبهم الوطني والذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن وحماية الأرواح.

وأضاف "أن قيادة الشرطة ستكون في ذات الموقف وعلى ذات الطريق الذي رسمه الشهداء الأبطال تجاه أبنائهم ومسيرتهم تجاه الوطن".

من جانبه وّجه مدير الإرشاد الديني بالشرطة العقيد أسامة اليعقوبي رسالةً خلال خطبة العيد أبرق فيها بالتهاني والتبريكات لعوائل وأطفال وذوي الشهداء، مستذكراً مناقب الشهداء وأجرهم، ومثمناً تضحياتهم في ميادين العمل وأدائهم الواجب الوطني في حفظ أمن شعبنا وحماية ممتلكاته.

وكرّمت قيادة الشرطة أبطال مسلسل "قبضة الأحرار" لدورهم في تعزيز القضية الوطنية من خلال أعمالهم الفنية التي ساهمت في ترسيخ مفهوم المقاومة والانتصار للحق الفلسطيني والذين قدموا بدورهم الشٌكر لقيادة الشرطة على التسهيلات التي ساهمت خلالها في مراحل إنتاج مسلسل "قبضة الأحرار".

وتخلل الاحتفال سلسلة من الفقرات الترفيهية والفنية والمعايدة وتوزيع الهدايا والألعاب وسط أجواء من البهجة والسرور رُسمت على شفاه أطفال وأبناء شهداء الشرطة.