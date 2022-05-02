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"الفيفا" ترفض إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

02 آيار / مايو 2022 08:02

وكالات- الرأي

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم، عن قرارها النهائي بشأن مباراة الجزائر والكاميرون بإياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ورفضت لجنة الانضباط في "الفيفا" إعادة مباراة الجزائر والكاميرون وفقا لشكوى "محاربي الصحراء"، وقررت توقيع غرامة مالية قدرها 3 آلاف فرانك سويسري على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب شغب الجماهير في مدرجات ملعب مصطفى تشاكر، بإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد تقدم بشكوى رسمية إلى "الفيفا" من أجل إعادة مباراة الكاميرون بسبب الأخطاء التحكيمية الكبيرة التي شهدتها المواجهة من وجهة نظره.

يذكر أن المنتخب الكاميروني تأهل إلى كأس العالم "قطر 2022" على حساب نظيره الجزائري بعد أن خطف بطاقة المشاركة في المونديال بتسجيله لهدف الفوز القاتل (2-1) في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني من مباراة الإياب التي أقيمت في الجزائر.

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