الإعلام تستنكر انتهاكات الاحتلال المتعمدة لحقوق الصحفيين

غزة – الرأي:

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "وزارة الإعلام"، أن الانتهاكات التي مارسها الاحتلال بحق الصحفيين ووسائل الإعلام اقترفت عمداً وقد اقر بذلك أكثر من مستوى قيادي لدى الاحتلال دون خجل او خشية من الحساب.

واستنكر المكتب في بيان له ، بمناسبة الذكرى الـ 29 لليوم العالمي لحرية الصحافة زيادة وتيرة الانتهاكات «الإسرائيلية» بحق الصحفيين الفلسطينيين والتي بلغت عام 2021م (1070) انتهاكا بحق حرية الصحافة، ناهيك عن (301) انتهاكا منذ بداية العام الحالي 2022م

وقال المكتب "في «اليوم العالمي لحرية الصحافة» والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، فإننا ندين ونشجب كافة أشكال الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» سيما وقد زادت وتيرتها خلال الأعوام الماضية تزامنا مع انتفاضة القدس الحالية".

وشدد الاعلام الحكومي، على أن الاحتلال يستمر في ضرب المبادئ الأساسية لحرية الصحافة بعرض الحائط، من خلال الاستمرار في اعتداءاته، دون أدنى اهتمام بالمواثيق والأعراف الدولية الضامنة لحرية الصحافة، أو بما يمثله الثالث من أيّار/ مايو كيوم يستذكر فيه العالم المبادئ الأساسية لحرية الصحافة؛ وذلك من أجل تقييم أوضاع حرية الصحافة في العالم أجمع، وحماية وسائل الإعلام من كل أنواع الاعتداءات والانتهاكات ولتوجيه تحية إلى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم خلال ممارسة مهنتهم.



وكشف المكتب عن رصده أن الصحفيين يتعرضون لمختلف أنواع الانتهاكات كالاعتداء الجسدي وإطلاق النار عليهم، والاعتقال، والقتل، وإغلاق مؤسساتهم الإعلامية والكثير من الانتهاكات الأخرى التي تتعارض وحرية الصحافة التي أقرتها المواثيق الدولية.

واكدت وزارة الإعلام بغزة، أن الانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام اقترفت عمداً وقد اقر بذلك أكثر من مستوى قيادي لدى الاحتلال دون خجل او خشية من الحساب، لإدراكهم بأن المنظمات الدولية المعنية لم ترتق حتى اللحظة للوقوف عند مسئولياتها بوضع حد لهذه الجرائم.

وسجل الاعلام الحكومي من خلال وحدة الرصد والمتابعة التابعة له الاستمار في اعتقال (19) صحفيا فلسطينيا حتى صدور هذا البيان، مشيرا إلى أن الصحفيين المعتقلين يتعرضون لشتى أصناف التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة في سجون الاحتلال.

وأبرق المكتب بالتحية والتقدير لجموع الإعلاميين الفلسطينيين، قائلا "نشد على أياديهم للاستمرار في دروب مهنة المتاعب، ومواصلة دورهم المهني والوطني، كما نترحم على أرواح شهداء الحركة الصحفية الفلسطينية، وندعو بالشفاء العاجل والمعافاة التامة للجرحى، والفرج القريب والحرية للأسرى الصحفيين".

وتابع "نؤكد مواصلة دورنا في توثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، وفضحه عبر كافة المنابر المتاحة، والاستمرار في الملاحقة الجنائية لقادته، وصولا لمحاكمتهم ونيلهم الجزاء العادل الذي يستحقوه".

وجدد المكتب المطالبة بضرورة شطب عضوية الاحتلال من كافة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وتشكيل لجنة تحقيق أممية للنظر في كافة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام.

وطالب المكتب مقرر حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة بالتحرك لإطلاق سراح كافة الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال.

ودعا المؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومراسلون بلا حدود، ومنظمة اليونسكو للتحرك الجاد والعاجل من أجل ضمان الحماية للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون باستمرار للانتهاكات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال.

ودعا المكتب أيضا، وسائل الاعلام الدولية بالوقوف عند مسئولياتها وممارسة المهنية والموضوعية في التغطيات الصحفية الخاصة بالشأن الفلسطيني عموما ووضع القدس وقطاع غزة خصوصا والبعد عن الانحياز الفج في نقل الأحداث.