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الاقتصاد: ربطة الخبز بــ 7 شيكل وبوزن 2.5 كجم

03 آيار / مايو 2022 09:46

غزة – الرأي:

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، تنويهًا مهمًا بشأن سعر ووزن ربطة الخبز المَبٍيعة للمستهلك.

وأكدت الوزارة، في بيان لها أن سعر ربطة الخبز تبلغ 7 شيكل ووزن 2.5 كيلو جرام للمستهلك.

وشدّدت على أنها ملتزمة بتقديم الدقيق للمخابز بسعر مدعوم حتى اللحظة 97  شيكل الشوال لجميع مخابز قطاع غزة.

وأكدت الوزارة، أن السعر في المخبز يصل سعره نحو 7 شيكل أما خارج المخبز "نقاط البيع والسوبر ماركات" تخضع للتنافس بين المخابز.

وشددت على أنها تراقب الوزارة أسعار الدقيق والقمح عالمياً و ما يطرأ عليها من ارتفاعات من حين لآخر، مبينةً أنها مستمرة في تقديم الدقيق للمخابز بالسعر 97 شيكل.

وأوضحت، أنها تعمل ما في وسعها للحفاظ على السعر للمواطن بالشكل المناسب و العادل الذي يراعي مصلحة الجميع من المواطنين وأصحاب المخابز و موردي الدقيق.

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