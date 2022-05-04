"السياحة والآثار" تدين تدنيس الاحتلال مسجد حسن بيك في يافا

غزة - الرأي

أدانت وزارة السياحة والآثار في غزة، تدنيس قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين مسجد حسن بيك التاريخي العثماني بمدينة يافا بالداخل المحتل.

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، على أن سياسة استهداف المستوطنين المتكررة للمساجد والمعالم الأثرية الإسلامية يأتي ضمن سياسة التهويد ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية والتي تنتجها عصابات المستوطنين، ومن خلفها حكومة الاحتلال بهدف شطب التراث والشواهد العمرانية التاريخية، والتي تجزم بأحقية شعبنا بأرضه ومقدساته.

وقالت إن الأعمال التخريبية ورفع الأعلام الإسرائيلية على دور العبادة، وخط العبارات العنصرية على الأماكن المقدسة، يعد انتهاك صارخ ومخالفة للقانون والاتفاقيات والأعراف الدولية وحرية العبادة.

ويعد مسجد حسن بيك العثماني المعلم الأثري المعماري الإسلامي والعربي الوحيد في الحي، بعد أن أقدم الاحتلال الإسرائيلي بهدم الحي بأكمله خلال احتلاله للمدن الفلسطينية عام 1948م.

والجدير ذكره أن المسجد بني على الطراز المعماري الإسلامي من الحجر الجيري الأبيض، بقبة ومنارة اسطوانية مضلعة، وقد شيده الحاكم العثماني حسن بك بصري الجابي الدمشقي عام 1916م وسماه باسمه، و كان يهدف من بنائه المسجد، بالإضافة إلى تأدية وظيفته التعبدية، وقف تمدد الحى اليهودي فى يافا، و محاربة المخاطر والنشاط الاستيطاني الصهيوني لفلسطين آنذاك .

وتعرض مسجد حسن بيك منذ النكبة وحتي يومنا هذا، لسلسلة من محاولات الهدم بحجة التطوير، ومرات للحرق، وآخري بتدنيسه، وأغلاقه ومنع رفع الآذان فيه، وترهيب السكان من اقامة الصلوات فيه، بيد أن هبات فلسطيني المدينة المحتلة افشلت تلك المحاولات الصهيونية الإجرامية .