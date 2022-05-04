"النقل والمواصلات" تطلق سلسلة فعاليات في يوم المرور العالمي

غزة - الرأي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات في غزة، عن إطلاق سلسلة فعاليات توعوية تزامناً مع فعاليات عالمية ودولية إحياءً ليوم المرور العالمي الذي يصادف في الرابع من أيار من كل عام.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الفعاليات ستنطلق في الثامن من الشهر الجاري، وتهدف للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وجعلها من الضرورات الخمسة التي دعا الإسلام لحفظها وصيانتها من أي سوء، حرصا منها على تنفيذ خطتها التشغيلية التي تخدم هذه الضرورات وتحفظ المجتمع من الفوضى والهلاك.

وذكرت أنها تعمل على استنهاض كافة مواردها وممتلكاتها لتوجيه الجهود نحو برامج الوعي المروري ونشر ثقافة تعزز قيم الإنسانية في مجال الحد من الحوادث المرورية وتخفيض خسائرها في الأرواح والممتلكات.

وأشارت الوزارة إلى أن عام 2022 تميز في تكثيف برامج الارشاد المروري في شتى المجالات وتركز على المدارس ورياض الأطفال.

وبينت أنها لمست قبول واستحسان من خلال المبادرات والتعاون مع كافة المؤسسات ذات العلاقة في النهوض بمسؤولياتها الوطنية وقد تم استخدام أساليب تدريبية منها محاكاة الواقع المروري لتعامل الأطفال مع الطرقات بالإضافة لحملات توعية مستمرة للسائقين من خلال الندوات والاجتماعات وبمشاركة نقابات مهنية وكذلك التوعية الميدانية باستخدام الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي التي استهدفت كافة فئات الجمهور الفلسطيني.

وأكدت الوزارة، أنها تسعى جاهدةً للوقوف على أسباب الحوادث المرورية وآليات معالجتها وعدم تكرارها، لافتةً إلى أن قطاع غزة يعتبر من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية مما يعكس مسئوليات مضاعفة في إعداد برامج توعية مرورية نوعية تعالج المشاكل المرورية وآثارها.