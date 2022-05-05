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الصين تنشئ أعلى محطة أرصاد جوية أوتوماتيكية في العالم

05 آيار / مايو 2022 08:11

الصين تنشئ أعلى محطة أرصاد جوية أوتوماتيكية في العالم
الصين تنشئ أعلى محطة أرصاد جوية أوتوماتيكية في العالم

أنشأ باحثون علميون صينيون محطة أوتوماتيكية لمراقبة الأرصاد الجوية على ارتفاع يزيد عن 8800 متر وهو الارتفاع الأعلى من نوعه في العالم وذلك على جبل تشومولانغما على الحدود بين الصين ونيبال.

ووفقاً لمعهد أبحاث هضبة التبت التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وفق ما نقلت وكالة شينخوا اليوم فإن المحطة حلت محل المحطة الموجودة على ارتفاع 8430 متراً على الجانب الجنوبي من الجبل والتي أنشأها علماء بريطانيون وأمريكيون عام 2019 لتصبح الأعلى في العالم.

وإلى جانب المحطة الجديدة تم إنشاء ثماني محطات أرصاد جوية متدرجة الارتفاع على جبل تشومولانغما وهي إحدى المهام الرئيسية في بعثة الصين العلمية الشاملة الجديدة على أعلى قمة في العالم.

بدوره قال تشاو هوا بياو الباحث في معهد أبحاث هضبة التبت إن بيانات الأرصاد الجوية التي يتم رصدها ستدعم البحث العلمي وأنشطة تسلق الجبال.

يذكر أن البعثة العلمية الشاملة الجديدة إلى جبل تشومولانغما هي جزء من المسح البحثي العلمي الثاني للصين حول هضبة “تشينغهاي-التبت”.

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