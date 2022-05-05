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عشرات المستوطنين اقتحموا باحاته

قوات الاحتلال تعتدي على المرابطين بالأقصى

05 آيار / مايو 2022 08:33

القدس المحتلة - الرأي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، على المرابطين المتواجدين بالمسجد الأقصى المبارك، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحاته.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال قمعت المرابطين في المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي، وحاصرت قسم منهم داخل المسجد القبلي.

وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في المسجد الأقصى ومحيطه والبلدة القديمة، وحاولت أكثر من مرة منع المصلين من الوصول فجرًا إلى الأقصى.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءات دخول المسجد الاقصى ومنعت عشرات الشبان من دخوله.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أصدر أمس الأربعاء، تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى اليوم، احتفالًا بإعلان دولة الاحتلال.

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