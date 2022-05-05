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خطيب الأقصى: المرابطون أفشلوا مخططات المستوطنين

05 آيار / مايو 2022 09:27

القدس المحتلة- الرأي

قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، إن المرابطين في الأقصى أفشلوا مخطط إدخال المستوطنين للأعلام.

وأكد صبري في تصريحات لقناة الجزيزة صباح اليوم أن سلطات الاحتلال أجبرت أمام صمود المرابطين على تقليص أعداد وساعات اقتحام المستوطنين، دون أية مظاهر للاحتفال بما يسمى "عيد الاستقلال".

وأوضح خطيب المسجد الأقصى أن المستوطنين فشلوا في تنفيذ مخططاتهم في المسجد الأقصى والخوف واضح عليهم وعلى الشرطة "الإسرائيلية"، لذلك لم يُدخلوا أعلام "إسرائيل" وغيّروا مسار المستوطنين".

وبين صبري أنه ورغم قلة عدد المرابطين إلا أنهم أفشلوا رفع الأعلام الإسرائيلية في الأقصى، كما أحبطوا سابقاً مخطط تقديم القرابين وذبح الذبائح فيما يسمى عيد الفصح.

‏وأكد "أن الأوضاع متوترة وما يدعيه بن غفير فشل فشلًا ذريعًا، ولن نُمكن الاحتلال من التقسيم الزماني والمكاني".

ودعا صبري كافة المسلمين أن يتخلوا عن الأقصى لأنه أمانة في أعناق المسلمين جميعًا والذي يُجرّئ الاحتلال على المسجد هو تخلي المسلمين ‏عن أقصاهم وانحراف البوصلة عن مدينة القدس.

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