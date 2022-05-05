الإعلام الحكومي: 112 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال أبريل

غزة - الرأي

رصد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، 112 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال شهر أبريل المنصرم.

وقالت وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب في تقريرها الشهري، إنها سجلت 109 انتهاكات من قبل الاحتلال ضد الصحفيين، مقابل 3 انتهاكات في الداخل المحتل من قبل مجهولين.

وأضافت أن تم رصد أكثر من (18) حالة اعتقال واحتجاز وتمديد اعتقال وإصدار حكم بالاعتقال الإداري والابعاد عن المسجد الأقصى والحبس المنزلي.

كما سجلت وحدة الرصد ( 15) حالة واعتداء من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل متعمد على الصحفيين والصحفيات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبقنابل الغاز السامة والضرب والركل ومنعتهم من تغطيته المواجهات التي اندلعت بين الشرطة وشبان فلسطينيين في المسجد الأقصى في القدس خاصة والضفة المحتلة خلال تغطيتهم المسيرات ولفعاليات المنددة باعتداءات الاحتلال.

إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين أكثر من (17) حالة، عرقلت خلالها أداء مهامهم وتغطيتهم المسيرات والفعاليات التي تظهر انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومنعتهم من العمل وخاصة في احداث المسجد الأقصى والذي زادت احداثه خلال شهر رمضان المبارك.

ووثقت الوحدة أيضاً (2) حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وعبث في محتويات منزل الصحفيين، فيما صادرت وحطمت قوات الاحتلال عدد (6) من معدات الصحفيين خلال تغطيتهم المواجهات، وكذلك تسجيل (2) حالة تهديد بالقتل واتهام.

وبشأن محاربة المحتوى الفلسطيني، أغلقت وقيدت حساب وحظرت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي وبالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (46) حالة لصحفيين وإعلاميين بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمان النشر.

أما في جانب مضايقات الاحتلال للأسرى الصحفيين في جسون الاحتلال، سجل التقرير (3) حالات تم خلالها التحقيق المكثف مع الصحفيين الذين يتم اعتقالهم مع توجيه لهم الشتائم والاهانة.

وحول الاعتداءات الداخلية الفلسطينية، سجلت وحدة الرصد والمتابعة خلال شهر أبريل (3) حالات تمثلت في استهداف مسلّحان مجهولان الصحافي الحرّ مصطفى صرصور بسبع رصاصات بالرصاص الحيّ في منزله في مدينة كفر قاسم، وتأجيل محكمة السلطة لعدد (2) من الصحفيين وهما علاء الريماوي وانس حواري.

تفاصيل انتهاكات الاحتلال

1/4/2022: حذفت " إدارة الواتس اب" أكثر من 20 مجموعة إخبارية من مجموعات النشر الخاصة بقـنـاة الأقـصى الفضائية عبر التطبيق.

3/4/2022: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصوّر المقدسي الحرّ محمد دويك بعد اقتحام منزله في بيت حنينا شمال مدينة القدس، وصادرت هاتفه المحمول وحاسوبه.

4/4/2022: مددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال المصور الحر "محمد دويك" من بلدة بيت حنينا شمال القدس حتى الأربعاء القادم.

4/4/2022: مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الصحفي عمر أبو الرب من مدينة رام الله 72 ساعة تمهيدا للاعتقال الإداري وذلك بعد اعتقاله في نهاية الشهر الماضي.

5/4/2022: حذفت إدارة "يوتيوب، مرتين متتاليتين الثلاثاء والخميس 5 و7 نيسان/أبريل 2022، الحلقتين الرابعة والسادسة من مسلسل "شارة نصر جلبوع" الذي تنتجه شركة "ميدل تاون" بالتعاون مع قناة "القدس اليوم" في قطاع غزة، وتبثه قنوات فلسطينية وعربية عدّة، بحجة أن "المسلسل يتبع لجهات إرهابية ويُغذّي العنف".

5/4/2022: حذفت إدارة الفيس بوك الحساب الأساسي والاحتياطي للصحفي محمد تركمان من رام الله بالضفة المحتلة.

6/4/2022: حاولت عدة هجمات الكترونية لتعطيل موقع القسطل الاخباري في الأيام الأخيرة تزامنًا مع تغطية الشبكة المواجهات الأخيرة في باب العامود بالقدس المحتلة.

9/4/2022: حذفت إدارة يوتيوب 10 قنوات من مسلسل قبضة الاحرار، وكذلك 5 صفحات على فيسبوك، و3 على انستغرام خاصة في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

10/4/2022:اعتدت قوات الاحتلال على مراسل شبكة فلسطين تايمز ماهر هارون واحتجزته ومنعته من تغطيته مواجهات " بسچوت.

10/4/2022: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مراسل تلفزيون فلسطين في بيت لحم الصحفي هاني فنون، واعتدت عليه بالضرب، ومنعته من توثيق إطلاق الرصاص على مواطنة في قرية حوسان غرب بيت لحم.

11/4/2022: منعت قوات الاحتلال دخول المصور الصحفي ابراهيم السنجلاوي للمسجد الاقصى ودفعته بالقوة واعتدت عليه وحاولت منعه من التصوير او التوثيق.

12/4/2022: حذفت صفحة فيس بوك صفحة" فلسطين بكسل "الإخبارية تحت اطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

12/4/2022: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصور المقدسي الصحفي أحمد أبو صبيح خلال تواجده في ساحة باب العمود بالقدس المحتلة، ونقلته الى مركز شرطة المسكوبية للتحقيق معه حول طبيعة عملي والجهات التي يعمل معها، وبعد ساعتين أطلقوا سراحه بشرط الإبعاد عن باب العمود لمدة سبعة أيام".

12/4/2022: اقتحمت قوات الاحتلال منزل الصحفي مجاهد السعدي من مخيم جنين وسط اعمال تفتيش واعتقاله شقيقيه.

13/4/2022 :أصدرت محكمة الاحتلال قرار الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور على مراسل شبكة فلسطين تايمز الصحفي عمر أبو الرب من مدينة رام الله .

14/4/2022: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية شادية بني شميه، ومنعتها من تغطية المواجهات على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

14/4/2022: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على طاقمي قناة الحرة، وقناة الغد وكسرت معداتهما الصحفية لمنعهما من التغطية على مفرق بلدة بيتا بنابلس.

15/4/2022: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرج على الصحفي المقدسي رامي الخطيب مصوّر دائرة الأوقاف الإسلامية ومنعته من تغطية المواجهات في باحات المسجد الاقصى وحطمت كاميرته.

15/4/2022: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسلة تلفزيون "الغد" المصورة نسرين سالم ، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس والرقبة خلال تغطيتها المواجهات المندلعة بالمسجد الأقصى.

15/4/2022: استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مصوّر قناة "روسيا اليوم" علي ياسين برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط برقبته اصابت بهف منعه من تغطية المواجهات المندلعة في المسجد الأقصى.

15/4/2022: استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي المصور الحر المقدسي أحمد الشريف رصاص بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالفخذ، ومنعته من تغطية المواجهات المندلعة في المسجد الأقصى.

15/4/2022: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مصور قناة "الميادين" محمد عشو بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالفخذ، لمنعه عن تغطية المواجهات المندلعة في المسجد الأقصى.

15/4/2022:استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصور الحر سنان أبو ميزر برصاص المعدني المغلف بالمطاط بالقدم، ومنعته من تغطية المواجهات المندلعة في المسجد الأقصى.

15/4/2022: استهدفت قوات الاحتلال مصوّر وكالة "فرانس برس" أحمد غرابلة، بالضرب المبرح والوحشي، ومنعته عن تغطية المواجهات المندلعة في المسجد الأقصى.

15/4/2022: استهدفت قوات الاحتلال مصوّر إذاعة "الحياة" الأردنية محمد سمرين ، برصاصتين معدنيتين مغلفتين بالمطاط في ساقه وفخذه قبل الإعتداء عليه بالضرب المبرح واعتقاله، ونقله إلى مركز المسكوبية، خلال تواجده في المسجد الأقصى، وافرج عنه فيما بعد.

16/4/2022: حذفت إدارة فيس بوك بشكل مفاجئ صفحة "القسطل الاخباري" ، والتي كانت تغطي المواجهات المندلعة بالمسجد الأقصى، بحجة مخالفة معايير النشر .

16/4/2022: اعتقلت قوات الاحتلال مراسلة موقع "الجرمق" الإخباري نجاة حمودة، بعد احتجازها ومنعها تغطية تظاهرة في مدينة الناصرة احتجاجاً على المواجهات في المسجد الأقصى، وأطلقت سراحها في اليوم التالي بشرط الحبس المنزلي لمدة 3 أيام وعدم المشاركة في مظاهرات، وفي حال مخالفة ذلك دفع غرامة بقيمة 15 ألف شيكل".

18/4/2022: تعرضت الصحافية في تلفزيون إذاعة "التاج" الأردنية أحلام إبراهيم ملحم للتهديد بالقتل والتشويه، واتهامها ببثّ أخبار كاذبة، على خلفية تغطيتها للمواجهات التي اندلعت بين شبّان مقدسيّين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس.

20/4/2022: حذفت إدارة موقع فيس بوك صفحتي راديو مرح، وصفحة راديو نساء FMلتغطيتهما الاحداث المندلعة بالمسجد الأقصى.

22/4/2022: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين محمد خيري، وزوجته مجدولين حسونة من باقة الغربية على حاجز قرب مدينة اريحا، وافرج عنهما لاحقاً بعد تعرضهما للتحقيق المكثف والاهانات بمركز عطروت.

24/4/2022: حظرت إدارة "فايسبوك" (Facebook)، صفحة "القسطل" الإخبارية لمدة 24 ساعة، بحجة "انتهاك معايير فايسبوك"، بعد تغطيتها المواجهات في المسجد الأقصى.

27/4/2022: اعتدت قوات الاحتلال على المصوّر الحرّ رجائي خطيب واحتجزته ساعتين لمنعه من التغطية في مركز شرطة القشلة، خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت بين المصلّين وعناصر الشرطة في المسجد الأقصى في القدس، وصادرت كاميرته واحتجزت بطاقة هويته الشخصية، واتهموه بالاعتداء على شرطي إسرائيلي.

29/4/202:اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي أيمن قواريق أثناء عودته من المسجد الأقصى".

29/4/2022: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الصحفي عبد السلام الجمل ومنعته من التغطية وهو على الهواء مباشرة من المسجد الأقصى، وتحويله إلى المسكوبية للتحقيق معه وتمديد توقيفه ليوم الإثنين القادم.

انتهاكات داخلية

7/4/2022: محكمة السلطة تؤجل محاكمة الصحفي علاء الريماوي، والذي يخوص جلسات محاكمة مستمرة منذ أكثر من عامٍ على خلفية عملهم الصحفي والإعلامي.

7/4/2022: محكمة السلطة في طولكرم تؤجل محاكمة الصحفي انس حواري.

14/4/2022: استهداف مسلّحان مجهولان الصحافي الحرّ مصطفى صرصور بسبع رصاصات بالرصاص الحيّ، اصيب بخمس رصاصات في قدمه واثنتين في بطنه ، خلال إجرائه مقابلة صحافية مع الكاتب نعمان صرصور في منزله في مدينة كفر قاسم.