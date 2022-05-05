الأوقاف تطالب بحماية دولية للمقدسات الإسلامية في القدس

غزة- الرأي

طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للمقدسات الإسلامية في فلسطين والتي تتعرض لاعتداءات وانتهاكات إسرائيلية ممنهجة ومتكررة.

واستهجنت الأوقاف الموقف الدولي الصامت عن الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدينة المقدسة والمقدسات الإسلامية فيها.

وحيت الوزارة صمود أهالي مدينة القدس المحتلة وأبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل الذي يرابطون في ساحات وباحات المسجد الأقصى للدفاع عنه من اقتحامات قطعان المستوطنين، واعتداءات سلطات الاحتلال الاجرامية.

ودعت إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه، حمايته وإشعال نيران المواجهة تحت أقدام الاحتلال دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى.

وفي ذات السياق ثمنت وزارة الأوقاف مواقف الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمصرية الداعمة والمؤيدة للقضية الفلسطينية والرافضة للممارسات الصهيونية بحق المسجد الأقصى المبارك.