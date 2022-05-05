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سلطة المياه تشرف على إعادة ترميم بئر مياه دمره الاحتلال عام 2014

05 آيار / مايو 2022 11:20

سلطة المياه تشرف على إعادة ترميم بئر مياه دمره الاحتلال عام 2014
سلطة المياه تشرف على إعادة ترميم بئر مياه دمره الاحتلال عام 2014

غزة- الرأي

نفذ مدير عام التخطيط والمشاريع في سلطة المياه وجودة البيئة م. مازن، برفقة م. محمود حلس منسق المشاريع جولة ميدانية برفقة جهة التمويل جمعية قوافل الخير ممثلة بالمهندس عادل سكيك زيارة ميدانية لموقع البئر الزراعي A/261  لمالكه هاشم علي احمد خضير الكائن في بيت لاهيا والذي يتم اعادة تأهيله و صيانته نتيجة تدميره من قبل قوات الاحتلال خلال حرب ٢٠١٤.


وجاءت الزيارة للتأكيد على عملية الصيانة وأنها  تتم وفق الشروط و المعايير الهندسية المتبعة من قبل سلطة المياه وجودة البيئة لضمان انتاجية البئر كماً و نوعاً، و بما يتوافق مع احتياجات المزارع المائية و وفق شروط الرخصة الممنوحة للمزارع مالك البئر . 


وذكرت سلطة المياه أن المشروع  يتم بالتعاون و التنسيق التام مع وزارة الزراعة ممثلة بالادارة العامة للسياسات والتخطيط.

وتهدف هذه  المشاريع الى دعم شريحة المزارعين وتعزيز صمودهم في وجه الحروب و الاجتياحات التي يقوم بها الاحتلال ضد قطاع غزة،  كما تهدف  الى تعزيز البنية الاقتصادية لهذه الشريحة متوسطة الدخل من المزارعين  وتعزيز الامن الغذائي في القطاع في ظل الحصار الغاشم المفروض على قطاع غزة.

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