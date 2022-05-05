"الشباب والثقافة" تنظم مهرجانًا ترفيهيًا بمناسبة عيد الفطر

غزة- الرأي

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي، امس الاربعاء، مهرجانًا فنيًا وترفيهيًا بعنوان: "فرحة عيد" وذلك احتفاءً بحلول عيد الفطر السعيد.



وحضر المهرجان الذي أقيم في مدرسة دار الأرقم في شمال غزة، رئيس الهيئة أحمد محيسن، والمدراء العامين ومدراء الدوائر في الهيئة، إضافة إلى عدد من الشخصيات الاعتبارية، وبمشاركة مئات الأطفال والنساء والرجال.



وفي كلمة خلال المهرجان، رحب محيسن بالحضور والمشاركين، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، موضحًا أن المهرجان يهدف إلى إدخال الفرح والسعادة والسرور على نفوس أبناء الشعب الفلسطيني على الرغم من الظروف الصعبة والقاسية التي يمرون بها الحصار على قطاع غزة والعدوان المتكرر.



وتخلل المهرجان العديد من الفقرات الترفيهية والعروض الفنية والمسابقات والألعاب، وعروض فنية ودبكة شعبية وفلكلور، واسكتش مسرحي، إضافة إلى توزيع هدايا قيمة وعينية على الأطفال الحضور، وسط أجواء من الفرح والتفاعل.



وعبر الأطفال المشاركون وعائلاتهم عن سعادتهم بالمشاركة في المهرجان والفقرات التي تضمنها والتي أدخلت الفرح والسرور على نفوسهم.