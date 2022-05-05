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مبــاحث الوسطى تضبط مسدساً مسروقاً بقيمة "3" آلاف دولار

05 آيار / مايو 2022 12:19

مبــاحث الوسطى تضبط مسدساً مسروقاً بقيمة "3" آلاف دولار
مبــاحث الوسطى تضبط مسدساً مسروقاً بقيمة

الوسطى- الرأي

ضبطت المباحث العامة - قسم مباحث النصيرات في محافظة الوسطى مسدساً مسروقاً من نوع "بريتا إيطالي" بحوزة المدعو "هــ.ل" 19 عاماً من سكان خانيونس، حيث تقدر قيمته بـ 3 آلاف دولار.

وبينت مباحث الوسطى، أنها تابعت معلومة من أحد المصادر، تفيد بقيام شخص بعرض مسدس للبيع، وعلى الفور توجهت قوة للمكان، وبإلقاء القبض عليه واستجوابه، أقر واعترف بقيامه بسرقة المسدس من المواطن (م. ب) من سكان محافظة خانيونس.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أحالت المشتبه به والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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