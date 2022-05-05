وكالة الرأي الفلسطينية مبــاحث الوسطى تضبط مسدساً مسروقاً بقيمة "3" آلاف دولار وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم مهرجانًا ترفيهيًا بمناسبة عيد الفطر وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تشرف على إعادة ترميم بئر مياه دمره الاحتلال عام 2014 وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطالب بحماية دولية للمقدسات الإسلامية في القدس وكالة الرأي الفلسطينية حماس: اقتحام الأقصى تصعيد خطير يُنذر بانفجار شامل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيد الأسير عواودة إلى سجن الرملة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: 112 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال أبريل وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق نار على قوة إسرائيلية قرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 7 إصابات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية حماس: تصدي المرابطين أفشل مخططات الاحتلال بالأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

"المرور": وفاة طفل ومسن بحادثي دهس شمال غزة وخانيونس

05 آيار / مايو 2022 12:44

غزة- الرأي

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، ظهر اليوم ، عن وفاة مسن وطفل دهساً، في حادثين منفصلين بمحافظتي شمال غزة وخانيونس.

وأوضحت المرور، في تصريح مقتضب، وصول جثة الطفل (أمير مصطفى أبو جري) عامان ونصف، سكان عزبة بيت حانون، إلى المستشفى الإندونيسي، نتيجة صدمه من قبل مركبة هونداي - فيرنا في منطقة عزبة بيت حانون.

ولفتت المرور إلى أنه تم حجز السائق (ج، ص) 46 عاماً، والمركبة المتسببة بالحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي حادث منفصل، أفادت شرطة المرور أن مركبة نقل قامت بصدم المواطن (معاذ محمد أحمد أبو سهمود) 54 عاماً قرب مفترق مطعم رمضان بمحافظة خانيونس، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأشارت إدارة المرور والنجدة إلى أنه تم حجز سائق المركبة (أ، و) 31 عاماً والمركبة المتسببة بالحادث، وفتح قضية ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضيتين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟