"المرور": وفاة طفل ومسن بحادثي دهس شمال غزة وخانيونس

غزة- الرأي

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، ظهر اليوم ، عن وفاة مسن وطفل دهساً، في حادثين منفصلين بمحافظتي شمال غزة وخانيونس.

وأوضحت المرور، في تصريح مقتضب، وصول جثة الطفل (أمير مصطفى أبو جري) عامان ونصف، سكان عزبة بيت حانون، إلى المستشفى الإندونيسي، نتيجة صدمه من قبل مركبة هونداي - فيرنا في منطقة عزبة بيت حانون.

ولفتت المرور إلى أنه تم حجز السائق (ج، ص) 46 عاماً، والمركبة المتسببة بالحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي حادث منفصل، أفادت شرطة المرور أن مركبة نقل قامت بصدم المواطن (معاذ محمد أحمد أبو سهمود) 54 عاماً قرب مفترق مطعم رمضان بمحافظة خانيونس، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأشارت إدارة المرور والنجدة إلى أنه تم حجز سائق المركبة (أ، و) 31 عاماً والمركبة المتسببة بالحادث، وفتح قضية ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضيتين.