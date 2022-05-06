إنتر ميلان يستدرج إمبولي لخطف صدارة الدورى الإيطالي قبل النهاية بـ 3جولات

يستضيف فريق إنتر ميلان، نظيره إمبولي مساء اليوم الجمعة ، في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم للموسم الحالي 2022 .

ويحتضن ملعب استاد "جوزيبي مياتزا"، مباراة قوية بين إنتر ميلان ضد إمبولي، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق إنتر ميلان الإيطالي المركز الثاني في ترتيب الدوري الايطالي برصيد 75 نقطة، جمعها من 35 مباراة ، حيث حقق الفوز في 22 مباراة ، وتعادل في 9 مباريات ، وخسر 4 مباريات، وسجل هجوم فريق إنتر ميلان 74 هدف ، و دخل في مرماه 29 هدف .

بينما يقبع فريق امبولي في المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الايطالي برصيد 37 نقطة، جمعها فى 35 مباراة ، حيث فاز في 9 مباريات ، وتعادل في 10 مباريات ، وخسر 16 مباراة ، وسجل 46 هدف ، وسكنت شباكه 65 هدف .

ويدخل فريق إنتر ميلان في المباراة بكل قوة من أجل تحقيق الفوز على امبولي ، لخطف الصدارة وللمنافسة على لقب بطولة الدوري الايطالي .

فيما سيحاول إمبولي الإيطالي المباراة تحقيق الفوز على إنتر ميلان، من أجل الحصول على الثلاثة نقاط أو خطف نقطة على الأقل للتقدم إلى المراكز الأمامية في ترتيب الدوري الإيطالي.

وتلقى سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، خبر سار قبل مباراة فريقه أمام إمبولي، اليوم الجمعة ، في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

وأصبح نيكولو باريلا، لاعب وسط إنتر، والذى خرج من مباراة فريقه أمام أودينيزي، بإصابة مقلقة، فى الجولة 35 من المسابقة، جاهزا لخوض مباراة

اليوم بعدما أكد بأن الإصابة التي تعرض لها في ركبته لم تكن قوية.

وشارك نيكولو في 44 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، تمكن فيهم من تسجيل 3 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

ويشتد الصراع بين النيراتزوري صاحب المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 75 نقطة، وميلان المتصدر بفارق نقطتين (77) نقطة، وذلك قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.