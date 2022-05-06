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كهربا يستعد لمهمة جديدة أمام طرابزون فى الدوري التركي

06 آيار / مايو 2022 09:31

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يحتضن ملعب هاتاي الجديد مواجهة هاتاي سبور المحترف ضمن صفوفه محمود كهربا ضد طرابزون سبور، في الجولة رقم 36 من الدوري التركي الممتاز وتحديدا في السابعة مساء. 
 
ويلعب محمود عبدالمنعم كهربا في صفوف هاتاي سبور على سبيل الإعارة من الأهلي منذ يناير الماضي حتى نهاية الموسم ويحتل هاتاي المركز العاشر برصيد 49 نقطة بينما حسم طرابزون لقب المسابقة  برصيد 77 نقطة ، قبل 3 جولات من نهايته.
 
 
تشكيل هاتاي سبور المتوقع 
 
حراسة المرمى: مونير.
 
خط الدفاع: صادق – فاتح – إيزاك – صامويل.
 
خط الوسط: مهدي – أونير – بنزيا – أيوب.
 
في الهجوم: كهربا – مامي.
 
ويلعب كهربا فى صفوف هاتاي سبور منذ انضمامه في فترة الميركاتو الشتوى في يناير الماضي قادماً من الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وخاض محمود كهربا 8 مباريات مع هاتاي سبور في بطولة الدوري التركي هذا الموسم حتى الآن وقد ساهم خلالها بصناعة هدفين.

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