قبول حكم غزي لحضور الدراسات الآسيوية بقطر

حصل حكم كرة الطائرة حاتم حمودة على الموافقة لحضور الدراسات الآسيوية لقواعد لعبة الكرة الطائرة، والتي ستقام بدولة قطر في الأول من يونيو المقبل.

وشكر حمودة الاتحاد الفلسطيني للعبة، ممثلة بالاستاذ عبد السلام هنية نائب رئيس الاتحاد ومساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، على جهوده لتذليل كافة العقبات لحضور هذه الدراسات.

وتأتي هذه المشاركة ضمن أجندة عمل الاتحاد لتطوير كوادر اللعبة ومنها الحكام، كما سبق للاتحاد إخراج بعض المدربين في الفترة القصيرة الماضية، للحصول على شهادات متقدمة في تدريب الكرة الطائرة.