وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على هدم شقة الشهيد رعد حازم وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون 3 مركبات في "عوريف" جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تطوير روبوت بشعر إلكترونى يحاكى اللمسة الطبيعية لجلد الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية 4 أطعمة يجب تناولها خلال الأشهر الأولى من الحمل وكالة الرأي الفلسطينية ما هي أهمية فيتامين د؟ وكالة الرأي الفلسطينية الفول السوداني مفيد لصحتك وكالة الرأي الفلسطينية الكسواني: الأقصى بخير ولا يوجد به عبوات ناسفة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطن وابنه سقطا داخل بئر مياه في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية اسعار المنتجات الزراعية " دواجن وخضروات" اليوم الجمعة
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

لا تضع هاتفك الذكى فى الجيب

06 آيار / مايو 2022 12:05

11
11


حذر خبير من وضع الهاتف الذكى فى الجيب، مشيرا إلى احتمالية اشتعاله متأثرا بدرجات الحرارة العالية، وفقا لتقرير البيان الاماراتيه . 
 
 
وقال دينيس كوفيكوف، مدير المركز الهندسي الإقليمي SafeNet الروسى، التابع لمبادرة التكنولوجيا الوطنية لـ"سبوتنيك"، إن الهاتف الذكى المزود ببطارية ليثيوم أيون وبطارية ليثيوم بوليمر، تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تشتعل فيه النيران حتى عندما يكون موضوعا في الجيب.
 
 
وتابع كوفيكوف، قائلا: "يمكن أن تشتعل النيران في بعض أنواع البطاريات أو تنتفخ عند تعرضها لدرجات حرارة عالية حتى فى جيبك. 
 
 
وإذا كان جهازك المحمول مدعوما ببطارية ليثيوم أيون أو بطارية ليثيوم بوليمر، وهى أكثر أنواع البطاريات شيوعا، فقد تواجه ظاهرة الارتفاع الحراري التي يمكن أن تؤدى إلى الاحتراق التلقائى للبطارية".
 
وأوصى الخبير بمراقبة مستوى سطوع الشاشة بعناية، وضبط الإعدادات الداخلية، قائلا: "قم بإيقاف تشغيل Bluetooth وGPS، وإلغاء التحديثات التلقائية للتطبيق. وإيقاف تشغيل وحدة Wi-Fi، وإلا سيبحث الجهاز باستمرار عن شبكة متاحة للاتصال، مما سيسهم أيضا فى ارتفاع حرارته".
 
 
ومن أجل حماية الجهاز من الحرارة، نصح الخبير بإبقاء الأجهزة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، وعدم استخدام أغلفة حماية سميكة تمنع مرور الهواء بالإضافة للتقليل من عدد التطبيقات التي تعمل فى وقت واحد، لأن ذلك سيرفع من حرارة الجهاز، بالإضافة لاستخدام أجهزة الشحن الأصلية.
 
وفي حال ارتفاع حرارة الجهاز، نصح الخبير بإزالة أغلفة الحماية في حال كانت موجودة وإيقاف عمل التطبيقات التى تحتاج لإنترنت ووضعه فى مكان بارد.
 
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟