لا تضع هاتفك الذكى فى الجيب



حذر خبير من وضع الهاتف الذكى فى الجيب، مشيرا إلى احتمالية اشتعاله متأثرا بدرجات الحرارة العالية، وفقا لتقرير البيان الاماراتيه .





وقال دينيس كوفيكوف، مدير المركز الهندسي الإقليمي SafeNet الروسى، التابع لمبادرة التكنولوجيا الوطنية لـ"سبوتنيك"، إن الهاتف الذكى المزود ببطارية ليثيوم أيون وبطارية ليثيوم بوليمر، تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تشتعل فيه النيران حتى عندما يكون موضوعا في الجيب.





وتابع كوفيكوف، قائلا: "يمكن أن تشتعل النيران في بعض أنواع البطاريات أو تنتفخ عند تعرضها لدرجات حرارة عالية حتى فى جيبك.





وإذا كان جهازك المحمول مدعوما ببطارية ليثيوم أيون أو بطارية ليثيوم بوليمر، وهى أكثر أنواع البطاريات شيوعا، فقد تواجه ظاهرة الارتفاع الحراري التي يمكن أن تؤدى إلى الاحتراق التلقائى للبطارية".



وأوصى الخبير بمراقبة مستوى سطوع الشاشة بعناية، وضبط الإعدادات الداخلية، قائلا: "قم بإيقاف تشغيل Bluetooth وGPS، وإلغاء التحديثات التلقائية للتطبيق. وإيقاف تشغيل وحدة Wi-Fi، وإلا سيبحث الجهاز باستمرار عن شبكة متاحة للاتصال، مما سيسهم أيضا فى ارتفاع حرارته".





ومن أجل حماية الجهاز من الحرارة، نصح الخبير بإبقاء الأجهزة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، وعدم استخدام أغلفة حماية سميكة تمنع مرور الهواء بالإضافة للتقليل من عدد التطبيقات التي تعمل فى وقت واحد، لأن ذلك سيرفع من حرارة الجهاز، بالإضافة لاستخدام أجهزة الشحن الأصلية.



وفي حال ارتفاع حرارة الجهاز، نصح الخبير بإزالة أغلفة الحماية في حال كانت موجودة وإيقاف عمل التطبيقات التى تحتاج لإنترنت ووضعه فى مكان بارد.



