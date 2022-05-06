وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على هدم شقة الشهيد رعد حازم وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون 3 مركبات في "عوريف" جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تطوير روبوت بشعر إلكترونى يحاكى اللمسة الطبيعية لجلد الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية 4 أطعمة يجب تناولها خلال الأشهر الأولى من الحمل وكالة الرأي الفلسطينية ما هي أهمية فيتامين د؟ وكالة الرأي الفلسطينية الفول السوداني مفيد لصحتك وكالة الرأي الفلسطينية الكسواني: الأقصى بخير ولا يوجد به عبوات ناسفة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطن وابنه سقطا داخل بئر مياه في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية اسعار المنتجات الزراعية " دواجن وخضروات" اليوم الجمعة
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم خان يونس ينظم زيارة لذوي شهداء التربية والتعليم

06 آيار / مايو 2022 12:11

11
11

غزة-الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم في خان يونس زيارة لذوي شهداء المديرية، وضم الوفد: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين، وهدفت الزيارة إلى تقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد لذوي شهداء التربية والتعليم.
وأوضح الوفد أن هذه الزيارة تأتي وفاءً لهذه الثلة من الموظفين والطلبة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.
وشملت الزيارة أسرة الموظف الشهيد عبد السلام يوسف عبد والوهاب، والفقيد كرامي فوزي أبو زايد رئيس قسم الشؤون الإدارية، والفقيدة المشرفة التربوية يسرى رسمي بدر، والشهيد الطالب حسن إياد شلبي، والشهيد مالك إسماعيل حمدان، والشهيد منيب محمود حمدان.
بدورهم ،أثنى ذوو الشهداء على هذه اللفتة الكريمة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟