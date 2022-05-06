تعليم خان يونس ينظم زيارة لذوي شهداء التربية والتعليم

غزة-الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم في خان يونس زيارة لذوي شهداء المديرية، وضم الوفد: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين، وهدفت الزيارة إلى تقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد لذوي شهداء التربية والتعليم.

وأوضح الوفد أن هذه الزيارة تأتي وفاءً لهذه الثلة من الموظفين والطلبة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

وشملت الزيارة أسرة الموظف الشهيد عبد السلام يوسف عبد والوهاب، والفقيد كرامي فوزي أبو زايد رئيس قسم الشؤون الإدارية، والفقيدة المشرفة التربوية يسرى رسمي بدر، والشهيد الطالب حسن إياد شلبي، والشهيد مالك إسماعيل حمدان، والشهيد منيب محمود حمدان.

بدورهم ،أثنى ذوو الشهداء على هذه اللفتة الكريمة.

