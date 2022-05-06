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إذاعة الرأي الفلسطينية تطلق خطتها البرامجية الصيفية

06 آيار / مايو 2022 12:24

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غزة-الرأي

أطلقت إذاعة الرأي الفلسطينية التي تبث على الموجة العاملة 98 اف ام خطتها البرامجية الصيفية التي تحمل عنوان "علشان بلدي " التي تشمل عدد من البرامج الجديدة والمتخصصة تهدف الى زيادة الوعي لدى المواطنين واطلاعهم بشكل أكبر على الإنجازات الحكومية والأنشطة اليومية للمؤسسات والوزارات والمجتمع المحلي إضافة الى المتابعة الشاملة والسريعة للأخبار والاحداث

من جهته ،أكد د. مؤمن عبد الواحد مدير إذاعة الرأي الفلسطينية ان الخطة البرامجية تنقسم الى جزئيين خمسين بالمئة منها حكومية تتعلق بتغطية ومتابعة الأنشطة والفعاليات الحكومية والجزء الاخر يرتكز على توعية المواطن في كافة المجالات السياسية والاقتصادية إضافة الى البرامج التفاعلية مع الجمهور والمسابقات إضافة الى البرامج السياسية والموجات الخاصة بقضية الاسرى واللاجئين والقدس ناهيك عن السهرات الصيفية الجميلة .

وأشار د. مؤمن عبد الواحد الى ان الخطة البرامجية الجديدة تسعى للحفاظ على القالب الحكومي وتقديم خدمة افضل للمواطن مقدما الشكر الجزيل للطواقم العاملة على جهودها المتميزة في إنجاح الخطة الجديدة وتقديم افضل واجمل البرامج للمواطنين .


بدورها، استعرضت المذيعة في إذاعة الرأي الفلسطينية ورئيس قسم البرامج أ. فاطمة الدويك اهم البرامج الجديدة التي شملتها خطة علشان بلدي ومنها برنامج عين على الصحة الذي يركز على عمل وزارة الصحة الفلسطينية وبرنامج هو وهي برنامج اجتماعي يتناول قضايا الرجل والمرأة والحقوق والواجبات بينهما وبرنامج ع الرباعية وهي برنامج فني يتم اعداده بالتعاون مع رابطة الفنانين الفلسطينيين وبرنامج القانون والناس إضافة الى باقة متنوعة من البرامج .
 

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