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النقل والمواصلات تنفذ كرنفال مروري في يوم المرور العالمي

06 آيار / مايو 2022 12:30

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غزة-الرأي

نفذت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرور و الجمعيات الشريكة بتوجيهات من وكيل الوزارة  ورئيس المجلس الاعلى للمرور اللواء صلاح الدين ابو شرخ كرنفال مروري في مدينة غزة.

بدوره، أوضح أ. طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة فعاليات اليوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الذي نسعى من خلاله توصيل الهدف المنشود من هذه الفعاليات وهو نشر ثقافة الوعي المروري لدى المواطنين.
وتابع القرشلي بالقول إن السلامة المرورية هي مسؤولية اجتماعية يجب على جميع الجهات العمل على تعزيزها والسعي قدما في نشر الثقافة المرورية للحد من حوادث السير التي تتسبب خسائر بالأرواح والممتلكات وخاصة الأطفال والنساء.
وأضاف القرشلي أن الوزارة بالتعاون مع شرطة المرور والجمعيات الشريكة تنفذ الخطة السنوية من أجل تعزيز السلامة المرورية لدى المواطنين والحد من حوادث السير من خلال فعاليات ميدانية ولقاءات توعوية لرياض الأطفال والجامعات والمجتمع المدني.
من جانبه ،أكد المقدم أشرف أبو عربية مدير دائرة التدريب والإرشاد المروري على ضرورة التزام السائقين بقواعد السلامة المرورية واحترام الطريق وكذلك الحد من السرعة الزائدة لما تشكل من خطر كبير على المجتمع.
وتخللت هذه الفعالية توزيع مجات للأطفال من قبل مهرجين بحضور فريق الكشافة والحديث معهم عن الاستخدام الأمان للطريق.
الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات اخرى ستقوم بها الوزارة خلال الأسبوع القادم.
 

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