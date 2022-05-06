"الداخلية" تُنهي العمل بخطة شهر رمضان وعيد الفطر

غزة-الرأي

أنهت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني، العمل بخطة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، والتي تضمنت انتشاراً مكثفاً للأجهزة المختصة لتوفير الأجواء الملائمة لموسم شهر رمضان والعيد.

بدوره، قال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، إن أجهزة الوزارة المختلفة – وفي مقدمتها الشرطة - عملت على مدار أكثر من 40 يوماً وفق خطة شهر رمضان وعيد الفطر، في سبيل توفير الأجواء الملائمة التي تناسب الشهر الكريم وعيد الفطر.

وأضاف البزم:"إن الخطة شملت تنظيم الأسواق، ومتابعة توفر السلع ومراقبة الأسعار، وتنظيم حركة السير ومنع الازدحامات، ومتابعة الأماكن والمرافق العامة التي تشهد إقبالاً مكثفاً من المواطنين خلال هذا الموسم.

ولفت البزم إلى أن خطة الانتشار حافظت على أجواء السكينة العامة، وساهمت في تمكين المواطنين من إقامة شعائر شهر رمضان وعيد الفطر.

وأوضح أن إدارات الشرطة المختلفة، وبمساندة الأجهزة المختصة، بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية، من أجل إنجاح خطة رمضان والعيد.

وقال: "تكللت الجهود التي بذلتها الأجهزة الشرطية والأمنية بالنجاح، من خلال مرور موسم رمضان والعيد بأفضل صورة، بعيداً عن أية منغصات أو معيقات".

وفي السياق، بيّن البزم أن الأجهزة المختصة أنهت استعداداتها لبدء تطبيق خطة فصل الصيف، والتي سيتم الشروع بها خلال الفترة القريبة القادمة، بما يضمن الحفاظ على حالة السكينة العامة وتهيئة الأجواء المناسبة لا سيما على الشريط الساحلي والأماكن العامة والترفيهية.

وأكد أن هذه الخطط تندرج ضمن الخطط السنوية للوزارة التي تراعي المناسبات والمواسم التي تمر على شعبنا الفلسطيني كل عام.