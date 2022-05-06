تعليم رفح يُطلق أكبر مسابقة إلكترونية لطلبة الثانوية العامة

غزة-الرأي

أطلقت مديرية التربية والتعليم برفح أكبر مسابقة إلكترونية على مستوى الوطن لطلبة الثانوية العامة في جميع المباحث للفرعين العلمي و الأدبي اعتباراً من يوم السبت المقبل و طبقاً للجدول المرفق.

بدوره، أكد مدير التربية والتعليم برفح أ. أشرف عابدين على أن المسابقة تأتي ضمن توجهات وزارة التربية والتعليم العالي والمديرية في الارتقاء بمستوى طلبتنا و خصوصاً طلبة الثانوية العامة.

و أشار إلى أن قسم الإشراف التربوي برفح عرض الفكرة قبل عامين، وكانت في مبحث الرياضيات فقط، ثم نجحت المسابقة بجهود المديرية والطواقم التدريسية حتى غدت اليوم في جميع المباحث لطلبة التوجيهي.

وقدّم عابدين شكره وتقديره لقسم الإشراف التربوي ممثلاً برئيس القسم أ. محمود لافي، ومنسق المسابقة أ. جهاد عدوان و جميع المشرفين التربويين الذين لهم بصمات واضحة في هذه المسابقة متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

و أوضح رئيس قسم الإشراف أ.محمود لافي أن رفح تنفرد بهذه الفكرة الرائعة، و دعا جميع طلبة الثانوية العامة في ربوع الوطن للمشاركة و تحقيق نتائج مشرفة و تمنى لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جهته ، أعرب منسق المسابقة أ. جهاد عدوان عن سعادته بهذه المسابقة التي يستفيد منها جميع أبناء الوطن و أن الهدف منها رفع كفاءة الطلبة و الإستعداد الجيد للامتحانات النهائية و تشجيع الطلبة على التنافس الشريف و إكسابهم مهارة السرعة و الدقة معا، و إبعاد الخوف وقلق الامتحانات عنهم.

ولفت عدوان إلى أنه للمشاركة سيتم تنزيل رابط يومي لكل مبحث، و سيتاح لكل طالب ثانوية عامة المشاركة، بحيث يقوم بالدخول للرابط وتعبئة البيانات الخاصة به، ثم بدء المسابقة والإجابة عن الأسئلة مع مراعاة الزمن في الجدول المرفق.

و أوضح عدوان أنه سيتم الإعلان عن أسماء الطلبة العشرة الأوائل على مستوى الوطن في جميع المباحث لكل فرع و سيتم تكريمهم بشهادات إلكترونية تشجيعاً لهم .

