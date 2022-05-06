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الصيـن تُعلـن تأجيل دورة الألعاب الآسيوية 2022

06 آيار / مايو 2022 07:52

الصين تعلن تأجيل دورة الألعاب الآسيوية 2022
الصين تعلن تأجيل دورة الألعاب الآسيوية 2022

وكالات-الرأي:

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الجمعة نقلا عن منظمي دورة الألعاب الآسيوية 2022، المقررة في مدينة هانجتشو الصينية، أنه جرى تأجيل الدورة.

وتواصل الصين تطبيق سياسة “صفر كوفيد” منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020، لكن ظهور متحور “أوميكرون” تسبب في أكبر موجة من حالات العدوى حتى الآن.

ولم يجر الإعلان عن الموعد الجديد لدورة الألعاب الآسيوية التي كانت مقررة بين العاشرة و25 من أيلول/سبتمبر المقبل.

وتشهد شنغهاي ومدن كبرى أخرى في الوقت الحالي عمليات إغلاق صارمة، كما تشهد العاصمة بكين وقيودا وعدد كبير من الاختبارات.

وكانت فعاليات رياضية أخرى عديدة في الصين قد تأجلت أو ألغيت خلال فترة الجائحة.

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