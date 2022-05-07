15 جهازا يستمر في استهلاك الكهرباء حتى إذا تم إيقاف تشغيله

نشرت مجلة "سانتي بلوس" الفرنسية تقريرا استعرضت فيه قائمة بالأجهزة التي تستهلك الكهرباء حتى عندما لا تكون قيد التشغيل.



وقالت المجلة، في تقريرها، إن معرفة الأجهزة المنزلية التي تستمر في استهلاك الكهرباء حتى عند إيقاف تشغيلها من شأنه أن يساعد على توفير الطاقة والمال.



التقليص في فاتورة الكهرباء بنسبة 10 في المئة



حتى عند إيقاف تشغيل جميع الأجهزة قبل النوم، يستمر بعضها في استهلاك الكهرباء، ونتيجة لذلك ترتفع معدلات التلوث، وتزيد تكلفة فاتورة الكهرباء بنسبة 10 في المئة وذلك بالنظر إلى عدد الأجهزة المتواجدة في المنزل. ويساعد اتباع بعض النصائح والحيل على توفير الطاقة.



- جهاز فك التشفير الرقمي

يستمر هذا الجهاز الذي يسمح بتسجيل برامجك المفضلة في استهلاك الطاقة حتى بعد إيقافه، ويظل دائما في وضع الاستعداد لاستقبال إشارة من جهاز التحكم عن بعد.



- المودم

حتى عند إيقاف تشغيله يستمر الملحق الحاسوبي في العمل وبث موجاته حتى في حال لم يكن أي جهازٍ متصلا به. لذلك لابد من فصل هذا الجهاز عن الكهرباء في حال لم تكن في حاجة له.



- التلفاز

يعتبر الضوء الأحمر أسفل شاشة التلفاز عند إيقاف تشغيله دليلًا واضحًا على استمرار استهلاكه للطاقة. تُشغل بعض أجهزة التلفاز بواسطة جهاز تحكم وتظل في وضع الاستعداد من أجل الاستجابة للإشارة الواردة من جهاز التحكم عن بُعد، لذلك يجب نزع القابس عنها حتى تضمن إغلاقها.



- مشغل أقراص الفيديو

مثل جهاز التلفزيون، تظل هذه الأجهزة في وضع الاستعداد إلى حين الضغط على زر التشغيل الموجود بوحدة التحكم عن بُعد لإعادة تشغيلها، ما يضاعف كمية الكهرباء المستهلكة.



- الحاسوب

يعتقد البعض أنه بمجرد إيقاف الحاسوب عن العمل، يتوقف عن استهلاك الطاقة، غير أن هذا الجهاز يستمر في استهلاك الطاقة لكن بكمية ضئيلة. يسمح له هذا الوضع بالحفاظ على البرامج نشطة مع تسريع عملية إعادة تشغيله. ولإيقاف تشغيله، ينبغي دائما الضغط على زر التشغيل حتى تضمن إغلاقه نهائيا.



- الهاتف اللاسلكي

يستمر الهاتف الأرضي اللاسلكي في استهلاك كمية قليلة من الكهرباء بسبب حاجته إلى الطاقة من أجل شحن قاعدته. وتتيح له كمية الكهرباء المستهلكة الحفاظ على اتصال لاسلكي حتى بعد إيقاف تشغيله.



- مشغل ألعاب الفيديو

تماما مثل التلفزيون، تظل وحدة التحكم في الألعاب تعمل حتى إذا تم إيقاف تشغيلها وتبقى في وضع الاستعداد ليتم إعادة تشغيلها مرة أخرى.



- نظام الصوت

يشير استمرار الجهاز في عرض الوقت حتى في ظل إيقافه إلى أنه لا يزال يستخدم الطاقة.



- الطابعة الحاسوبية

يستمر هذا الجهاز في استهلاك الطاقة حتى بعد إيقاف تشغيله.



- المايكرويف

إذا كان هذا الجهاز يعرض الوقت فذلك دليل على أنه يستهلك الكهرباء. ونظرا لأن هذا النوع من الأجهزة أصبح عنصرًا أساسيًا في المطبخ الحديث، ينبغي الاطلاع على قائمة الأطعمة التي لا ينبغي تسخينها فيه.



- شاحن الهاتف

أوردت المجلة أن شاحن الهاتف يظل يستهلك الطاقة حتى في ظل عدم توصيله بجهاز طالما أنه متصل بمقبس الكهرباء، وينطبق الأمر ذاته على الحاسوب عندما يكون مشحونا بالكامل.



- آلة القهوة

ما ينطبق على المايكرويف، ينطبق أيضا على آلة القهوة، إذ يدل استمرار عرضها للوقت على استهلاكها للكهرباء.



- الساعة

كيف تريد أن توقظك ساعتك دون استهلاك الطاقة؟



- فرشاة الأسنان الكهربائية

يواصل هذا الجهاز استخدام الطاقة حتى عندما لا تستخدمه وذلك لأنه يشحن نفسه بشكل تلقائي.



- الضوء الليلي

تستخدم الأجهزة التي تحتوي على مستشعرات ضوئية تلقائية كميات كهرباء أكبر مقارنة بغيرها.



- ما العمل؟

إن استخدام مقبس كهربائي متعدد يساعد على تجنب استهلاك الطاقة، لأنه يجنبك مشكلة فصل الأجهزة عن القابس واحدًا تلو الآخر، وكل ما عليك فعله هو وضعها جميعا في مقبس مكان واحد وفصلها مرة واحدة. علاوة على ذلك، يمكن اختيار أجهزة أقل اقتصادية التي عادة ما تكون أقل استهلاكًا للطاقة.