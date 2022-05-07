برشلونة يواجه ريال بيتيس فى رحلة البحث عن التأهل لدوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة ضيفًا على ريال بيتيس فى التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب "بينتو فيامارين" معقل الأخير، فى مباراة معقدة ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني.

واستعاد برشلونة ثقته بعد فترة من التعثر في الجولات الأخيرة من الدوري الإسباني، وتمكن من تحقيق فوز هام على حساب ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن ريال مدريد الذي حسم اللقب بالفعل.

في المقابل، يحتل ريال بيتيس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وفي رصيده 58 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع.

وينافس برشلونة حاليًا نظيره إشبيلية على المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما نجح ريال مدريد في الظفر بلقب البطولة.

ومن المتوقع ان يدخل برشلونة المباراة بالتشكيل التالي: تير شتيجن/ جوردي ألبا - كليمون لونجليه - إريك جارسيا - داني ألفيس/ جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج/ عثمان ديمبيلي - أوباميانج - فيران توريس.